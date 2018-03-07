Боксер Федор Чудинов стал доверенным лицом Владимира Путина

Российский боксер второго среднего веса, обладатель пояса WBA International Федор Чудинов получил удостоверение доверенного лица кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом сообщает Федерация бокса России.



Это большая честь и серьезная ответственность, заверил Федор Чудинов. "Бокс – вид спорта сильных и волевых мужчин. Такого же президента мы хотим видеть и во главе нашей страны, великой боксерской державы", – сказал спортсмен.

По его словам, боксеры умеют подставить плечо друг другу в важный момент. Именно поэтому, пояснил Федор Чудинов, он стал доверенным лицом Владимира Путина и призывает голосовать за него на предстоящих выборах.

"Владимир Владимирович всегда уделял большое внимание развитию спорта. В предстоящие шесть лет вместе с новым руководством Федерации бокса России мы сделаем новые серьезные шаги вперед в этом направлении", – резюмировал атлет.





Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта – в четвертую годовщину воссоединения с Крымом. Гражданам предстоит выбирать из восьми кандидатов. Это глава ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутый "Яблоком" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Максим Сурайкин из "Коммунистов России", а также Ксения Собчак, которая баллотируется от "Гражданской инициативы".

Действующий президент Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. О своем участии в избирательной гонке глава государства объявил 6 декабря на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.

В соответствии с законом "О выборах президента", кандидат может назначать максимум 600 доверенных лиц. Главная их задача – агитировать избирателей в пользу своего кандидата.

В списке доверенных лиц – актеры Алексей Гуськов и Владимир Машков, пианист Денис Мацуев, певица Лариса Долина, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и многие другие. Всего в перечне более 500 человек.

