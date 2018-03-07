Захарова мощно приложила униженную Собчак

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о поступке кандидата в президенты Ксении Собчак, которая накануне попросила у украинских властей разрешения на посещение Крыма. Представитель внешнеполитического ведомства сравнивала светскую львицу с бывшим президентом США Джорджем Бушем – младшим, который отпрашивался в туалет у тогдашнего госсекретаря Кондолизы Райс.



Захарова отметила, что в то время она работала в постоянном представительстве России при Организации объединенных наций. В одном из заседаний принимал участие Буш-младший. "Это была очень забавная история", – сказала официальный представитель МИДа.

По ее словам, Буш сидел в зале Совбеза и что-то записывал на листке бумаги. Фотокорреспондент одного из западных информагентств навел свой объектив, и содержимое записки попало в Сеть. "Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш – младший спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет", – рассказала Захарова. По ее словам, каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который кажется ему актуальным.

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На просьбу Собчак к хохлам о разрешении посетить Крым, последние напомнили, что в апреле 2014 года, уже после вхождения Крыма в состав РФ, она посещала полуостров без разрешения властей Украины и называла полуостров «освобожденной территорией Российской Федерации». pic.twitter.com/6SnGpS62yB — ★Нефритовый���� (@zapvv) 7 марта 2018 г.

Напомним, накануне кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Незалежной с просьбой разрешить посещение Крымского полуострова. По ее словам, она хочет пообщаться с крымскими татарами, спросить об их проблемах и узнать о трудностях, с которыми они якобы сталкиваются.

Выпад светской львицы на самой Украине не оценили. Тамошние радикалы заявили, что Собчак на полуострове делать нечего. "Если выборы будут проходить в Крыму, который принадлежит Украине, это будут нелегитимные выборы", – заявил представитель запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Артем Скоропадский.

Выборы главы российского государства состоятся 18 марта – в день четырехлетней годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Среди них сама Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представитель КПРФ Павел Грудинин, представляющий Партию роста Борис Титов и другие кандидаты.

