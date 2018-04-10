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Политика

Как Госдума выстраивает межпарламентский диалог

Вячеслава Володинин и Али Лариджани (в центре). Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз продемонстрировал эффективность межпарламентского диалога для выстраивания отношений между странами. Так эксперты оценили недавний визит в Иран большой делегации  Думы во главе с ее председателем.
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Иран представляет большой интерес для нашей страны, он находится сейчас  на подъеме своих отношений с Россией, отмечает глава Международного аналитического центра Rethinking Russia Александр Коньков. Политолог отметил несколько совместных направлений сотрудничества Москвы и Тегерана.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Среди них: общие позиции в деле по урегулированию ситуации в Сирии, взаимодействие по линии ШОС, диалог России с Ираном по Каспию и военно-техническое сотрудничество. "В широкую палитру двусторонних и многосторонних отношений между Россией и Ираном вплетается и линия парламентская. Безусловно, визит спикера придаст новый импульс этому многовекторному взаимодействию", – сказал эксперт в интервью изданию "Политаналитика".

Он напомнил, что когда в Госдуме проходила международная масштабная парламентская конференция по противодействию наркотрафику, спикер иранского парламента также присутствовал на этом мероприятии. "Я думаю, что перспективы развития отношений между Россией и Ираном, в том числе и по парламентской линии, весьма интересны и насыщенны. Многое будет зависеть от той повестки, которая последует за визитом Володина", – сказал политолог.

Обе стороны могут использовать этот открывающийся канал взаимодействия для усиления тех или иных позиций, интересов, проектов, направлений в двусторонней и многосторонней повестке.

Александр Коньков. Кадр youtube.com

В свою очередь, востоковед Евгений Примаков обращает внимание на тот интерес, с которым иранский народ встретил визит депутатов Госдумы в Тегеран. "Были очень продуктивные переговоры с главой иранского парламента, на которых обсуждались разные вопросы, в том числе взаимодействие в рамках борьбы с наркотрафиком. Ситуация в этой сфере беспокоит Иран в той же степени, что и нас", – сказал публицист.

Он указал на то, что во время визита Володина в Тегеран обсуждалось и экономическое взаимодействие, особенно конкретные программы и проекты. "Речь шла о развитии прикаспийского регионального сотрудничества. Иранский бизнес заинтересован в совместной коммерции с нашими предпринимателями, нам нужны и новые контракты, и новые инвестиции, и новые рабочие места в этих регионах", – сказал Примаков.

Одним из центральных событий визита он назвал торжественное открытие заседания российско-иранского экономического форума в Торгово-промышленной палате Ирана.

Зал был полон, интерес у иранского бизнеса огромный, потому что они испытывают примерно те же трудности, что и мы, в связи с санкционным давлением. Нам есть чему поучиться другу у друга.

Евгений Примаков. Фото: wikipedia.org

Визит Вячеслава Володина в Иран, прошедший 8-9 апреля, лишний раз показал, что Тегеран занимает высокую позицию в списке партнеров Москвы. Спикер Госдумы встречался с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Меджлиса Али Лариджани. Законодатели обеих стран уточнили параметры взаимодействия: было решено, что для развития торгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будут парламентские профильные комитеты.

Во время визита Володин отметил, что отношения между Россией и Ираном динамично развиваются во многом благодаря тому, что президенты двух стран заложили для этого хорошую основу. Теперь парламентарии должны обеспечить законодательную реализацию договоренностей.

Вячеслава Володинин и Али Мотахари (в центре). Фото: duma.gov.ru

По  словам Володина, сотрудничество между Россией и Ираном содержит большой потенциал, который до конца не реализован. Например, в случае реализации новых нефтегазовых проектов объем российских инвестиций в иранскую экономику может исчисляться миллиардами долларов.
Автор: Александр Комаров10 апреля 2018, 17:02

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