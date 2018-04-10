Трамп трясет "Томагавками" у российской базы в Сирии

Обстановка у берегов Сирии накаляется. Похоже, что США все-таки готовятся нанести удар по позициям Башара Асада.

Американский эсминец "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту подошел к сирийскому Тартусу, где расположена военно-морская база ВМФ России. Еще два американских тяжелых корабля с полным боекомплектом приближаются к сирийским берегам.

Утром 10 апреля стало известно, что "Дональд Кук" не остался без внимания российских летчиков: наши боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем.

Из Сирии сообщают, что Россия заблокировала радиосигналы американских дронов, что значительно повлияло на получение разведданных о районах, куда предположительно готовы ударить "Томагавками" корабли ВМФ США. В России предупреждают, что такой удар приведет к чудовищным проблемам.

Эскалация напряженности возникла после сообщений о химических атаках в Восточной Гуте, которые, по утверждению Белого дома, совершили войска Башара Асада. При этом традиционно американцы не предоставляют никакой заслуживающей доверия информации, подтверждающей факт применения химоружия.

При этом западное сообщество обвиняет Россию в причастности к этому. Накануне президент Трамп дошел до прямых обвинений в адрес Владимира Путина и пообещал дать свой ответ на фейковую химатаку через 48 часов.

Судя по всему, американский лидер настроен весьма серьезно. Трамп устами своего пресс-секретаря заявил, что не примет участие в Саммите Америк из-за ситуации в Сирии. Встреча пройдет в Колумбии и Перу 13–14 апреля. Как выражаются в Белом доме, президент будет "надзирать над ответом США на химическую атаку в Сирии".