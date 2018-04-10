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Политика

Порошенко подложил свинью вежливой Меркель

Ангела Меркель и Петра Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Сегодняшняя встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель была абсолютно бессмысленной для последней. Более того, глава Незалежной умудрился подставить свою немецкую коллегу.
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Главные темы переговоров двух лидеров – ситуация в Донбассе, в том числе вопрос введения в регион миротворцев, а также строительство российского газопровода "Северный поток – 2" в Германию. "Какие могут быть там итоги? Минский процесс нарушила сама Украина, особенно законом о "реинтеграции Донбасса", который прямо противоречит Минску-2", – прокомментировал итоги встречи политолог Олег Матвейчев. По словам эксперта, Порошенко врал или пытался обсуждать темы, в которых ничего не смыслит.

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Что касается "Северного потока – 2", то это коммерческие структуры "Газпрома", где Германия является миноритарным собственником, подчеркнул аналитик. "А решения в коммерческих структурах принимает совет директоров, но точно не Порошенко с Меркель", – цитирует Матвейчева "ПолитНавигатор".

По его словам, любые переговоры лидеров Украины и Германии являются бессмысленным времяпрепровождением. С точки зрения интересов Порошенко, отметил он, это еще можно объяснить: в конце концов, для него это – самопиар, желание показать, что его по-прежнему принимают западные лица, что он якобы что-то решает с ними. "То для Меркель сама встреча с Порошенко – скорее компромат. Она даже пиар-эффект из этого не извлечет", – резюмировал политолог.

По всей видимости, то, что Меркель до сих пор не отказалась встречаться с Порошенко, можно объяснить вежливостью канцлера и ее желанием играть роль в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Порошенко же мир не нужен, а вот пиар – всегда пожалуйста, дабы не выглядеть совсем уж откровенным изгоем и посмешищем на фоне других лидеров.

Таким образом, украинский президент своим визитом к германскому канцлеру оказал ей настоящую медвежью услугу. Для Меркель, рейтинг которой и без того не высок, переговоры с непопулярным в Европе Порошенко могут обернуться весьма неприятными последствиями.

Что касается "Северного потока – 2", то в Киеве уже было обрадовались, когда канцлер ФРГ заявила о необходимости учитывать позицию Украины в процессе реализации проекта. Однако еще до приземления самолета Порошенко в Германии Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и обе стороны подтвердили: газопроводу быть. И никакие истерики из Киева не могут ничего изменить.


Магистральный газопровод по дну Балтийского моря "Северный поток – 2" является настоящим ночным кошмаром для нынешней украинской власти. Благодаря его постройке "Газпром" сможет поставлять голубое топливо напрямую в Германию, минуя посредников, главное место среди которых занимает Украина.

Это значит, что Незалежная лишится инструмента шантажа и давления, который она с разной степенью успеха применяла с момента распада СССР, выклянчивая для себя скидки на газ и занимаясь в то же время его неприкрытым воровством. Как подсчитали эксперты, конец эксплуатации "Газпромом" украинского маршрута приведет к потере Украиной около 10% бюджетных поступлений.

Автор: Иван Поляков10 апреля 2018, 18:54

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