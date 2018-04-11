Хвастуна Порошенко поймали на лжи в скандале с Меркель

Петр Порошенко на днях совершил визит в Германию, где провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, обсуждалось строительство магистрального газопровода "Северный поток – 2". Лидер Незалежной пытался убедить немцев во вредности проекта, но эксперты уверены: даже если Меркель ему поверила, остановить строительство газопровода она не способна.

Украинский лидер в ходе визита в Германию распинался перед немцами, пытаясь доказать вредность "Северного потока – 2". Он назвал газопровод политическим проектом и взяткой за лояльность к России.

Вместо "Северного потока – 2" Порошенко предложил Германии продолжать транспортировать газ через Украину. Однако известно, что газотранспортная система Незалежной находится в упадке и требует серьезной модернизации. По словам украинского лидера, это выгоднее, чем инвестировать в российский трубопровод.

После этого Меркель заявила, что при строительстве "Северного потока – 2" необходимо учитывать мнение Украины. В Киеве обрадовались и заголосили: весь мир с нами! Взбодрился и "Нафтогаз" – в украинской энергетической компании заявили, что надеются на помощь Берлина.

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, канцлер, если и захочет, будет не в состоянии остановить строительство российского газопровода. "Слова госпожи Меркель, особо ничего не значащие, были раздуты украинской стороной, чтобы показать, что к ним прислушиваются, что Порошенко съездил не зря, что весь мир с ними", – сказал эксперт в эфире НСН. Аналитик подчеркнул, что "Северный поток – 2" – это проект не только "Газпрома", а еще и множества крупных европейских компаний, заинтересованных в его реализации.





"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Благодаря этому Москва сможет отказаться от украинского маршрута транзита голубого топлива. Киев, естественно, крайне нервно реагирует на подобную перспективу, пытаясь затормозить реализацию проекта. С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и продолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишится около 10% бюджетных поступлений, а также остатков политического влияния на европейском континенте.