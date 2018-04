Агрессивный Трамп испугался собственного безумия

Отношения США и России сейчас хуже, чем когда бы то ни было – даже хуже, чем во времена холодной войны. Но ведь для этого нет причин, вдруг понял Дональд Трамп.

По мнению американского президента, США нужны России, чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всем нациям нужно сегодня работать вместе. Так, может, надо остановить гонку вооружений? – задается вопросом президент Трамп. Напомним содержание предыдущего твита американского лидера. "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят", – заявил Трамп. По его словам, ракеты будут "хорошими, новыми и умными". Вдобавок, президент США снова назвал сирийского лидера Башара Асада "животным" и заявил, что Россия не должна его поддерживать.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?