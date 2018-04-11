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Политика

Россия приготовилась уничтожить американский флот

Фото: wikipedia.org/U.S. Navy
России вряд ли придется топить американские корабли в Восточном Средиземноморье в случае атаки на Сирию. Но если открытый военный конфликт между Москвой и Вашингтоном все-таки начнется, то российские военные потопят американские суда при помощи торпед. Такое заявление сделал бывший командующий российскими военно-морскими силами адмирал флота Владимир Масорин.

Продолжение: Путин сделал важное заявление после угроз Трампа
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"Вряд ли дойдет до того, что Donald Cook (американский эсминец, именно с него будет атакована Сирия в случае, если в Вашингтоне примут соответствующее решение. – Прим.Ред.) надо будет топить. Но если что – торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие – это серьезное повреждение", – сказал флотоводец в эфире телеканала "Звезда".

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В свою очередь, бывший заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев отметил, что наши силы противоракетной и противовоздушной обороны необходимо рассматривать без отрыва от сирийских. Он напомнил, что на днях ПВО арабской республики смогло перехватить пять из восьми ракет, выпущенных Израилем по авиабазе Тифор (Т-4).

При этом Бижев отметил, что не стоит забывать о российских комплекса в Хмеймиме и Тарсусе. "В том числе новейшие зенитные ракетные системы С-400, аналогов которым в мире нет", – сказал генерал.

"Дональда Кук" – эскадренный миноносец четвертого поколения. Главное оружие корабля – крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2,5 тысячи километров. Эсминец имеет два варианта оснащения: обычное (56 ракет) и ударное (96).

Напомним, обстановка вокруг Сирии резко обострилась в прошлую субботу, когда Вашингтон объявил Дамаск в применении химического оружия против боевиков в городе Дума. Чуть позже США возложили ответственность за якобы произошедший инцидент на Россию, которая "покрывает сирийское правительство".


Военная истерия продолжает нарастать. В среду, 11 апреля, объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии объявил в своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, это будут "хорошие, умные и новые ракеты". "Готовься, Россия", – написал он.

Москва неоднократно заявляла, что подобная авантюра приведет к самым тяжелым последствиям. Россия оставляет за собой право сбивать выпущенные по Сирии ракеты, так и наносить удары по их носителям.

Между тем в Москве рассказали о выдвижении в Персидский залив американского авианосца "Гарри Трумэн". "Знаем, что авианосная группа США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая", – заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2018, 18:40

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