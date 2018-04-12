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Политика

Россия в ООН щелкнула по носу зарвавшихся американцев

Василий Небензя. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
Власти США грубо нарушили основополагающее правило функционирования постпредства России при ООН в Нью-Йорке. В связи с этим наша страна подняла вопрос о высылке своих дипломатов.
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В марте американская стороны решила выдворить 12 российских сотрудников и членов их семей. По словам пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского, 11 апреля по запросу нашей страны был срочно созван комитет организации по отношениям с государством пребывания. Россия тем самым дала понять, что не намерена терпеть неуважение своих граждан на территории другого государства.

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Стржижовский отметил, что "за последние годы условия стремительно ухудшаются", передает Life.ru. Кроме того, зарвавшиеся американские власти используют свое положение для оказания давления на неугодные им делегации. Также пресс-секретарь сообщил, что действия США нарушают Соглашение о штаб-квартире ООН, заключенное между организацией и США в 1947 году.

Напомним, ранее американские власти выслали из страны 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Среди них – сотрудники постпредства ООН в Нью-Йорке.

Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся за последние несколько дней международной обстановке. По его словам, она становится все более хаотичной, что не может не вызывать беспокойство.Глава государства выразил надежду, что "здравый смысл в конце концов возобладает".

Автор: Валерия Нарская12 апреля 2018, 08:05

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