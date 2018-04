Ситуация в Сирии. Online

Что известно на 12:00

1. В целом ситуация вокруг сирийского кризиса все еще неопределенная. Вчера Дональд Трамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но потом предложил Москве остановить гонку вооружений. Однако позже появилась информация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля.

2. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сначала отказалась от совместных действий с США в Сирии, пока не будут собраны достаточные доказательства химической атаки в городе Дума. Позже она отправила подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

3. Россия продолжает достаточно сдержанно реагировать на выпады западных лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва "не является участником Twitter-дипломатии". Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила Британии провальную военную кампанию в Ираке, комментируя возможную ракетную атаку.

13:00. Песков заявил, что Москва тщательно следит за агрессивными заявлениями Вашингтона. Военные России и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Подробнее – в материале Dni.Ru.

13:23. Трамп дает задний ход. Теперь президент США написал в Twitter, что никогда не говорил о сроках ракетного удара по Сирии.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”