Ситуация в Сирии. Online

Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.

Что известно на 12:00

1. В целом ситуация вокруг сирийского кризиса все еще неопределенная. Вчера Дональд Трамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но потом предложил Москве остановить гонку вооружений. Однако позже появилась информация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля.

2. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сначала отказалась от совместных действий с США в Сирии, пока не будут собраны достаточные доказательства химической атаки в городе Дума. Позже она отправила подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

3. Россия продолжает достаточно сдержанно реагировать на выпады западных лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва "не является участником Twitter-дипломатии". Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила Британии провальную военную кампанию в Ираке, комментируя возможную ракетную атаку.

13:00. Песков заявил, что Москва тщательно следит за агрессивными заявлениями Вашингтона. Военные России и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Подробнее – в материале Dni.Ru.

13:23. Трамп дает задний ход. Теперь президент США написал в Twitter, что никогда не говорил о сроках ракетного удара по Сирии.