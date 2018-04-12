Меркель переметнулась на сторону Путина в сирийском конфликте

Берлин приложит все усилия, чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия", но участвовать в атаке на Сирию не будет. Позицию Германии донесла до сведения мировой общественности Ангела Меркель.

Германия рассмотрит полный спектр мер, которые могут быть приняты в связи с ситуацией в Сирии. По словам канцлера ФРГ, тому, что режим Башара Асада применил химическое оружие, "есть много подтверждений".

Берлин готов поддержать работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и любые действия в Совете Безопасности ООН. Однако планов наносить удары по сирийской территории у него нет, приводит слова Ангелы Меркель Sueddeutsche Zeitung.

Президент США Дональд Трамп 10 апреля объявил, что решение по ответу на якобы имевшую место химатаку в пригороде Дамаска будет принято в течение 48 часов. Позже американский лидер призвал Россию готовиться к удару США по Сирии умными ракетами, а еще через час предложил Москве "остановить гонку вооружений".

Планы Вашингтона нашли поддержку во Франции: президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет решение по поводу удара по Сирии после проверки информации о применении химоружия. Британский премьер сначала отказалась от участия в операции, однако позже приняла решение об отправке подлодок к сирийским берегам. По словам Терезы Мэй, она обсудит возможность применения силы против Дамаска на совещании правительства вечером 12 апреля.

В Москве отметили, что применения химоружия в городе Думе не было – это очередная провокация, устроенная с помощью "белых касок" - поставщиков фейковых новостей на содержании Госдепа. Россия готова ответить на возможную агрессию США. В генштабе пообещали уничтожать как ракеты, так и их носители – если они будут выпущены по сирийской территории.