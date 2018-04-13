Порошенко ударил Путина по самому больному

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что для влияния на поведение Кремля необходимо обеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций. Об этом он заявил на XI Киевском форуме по безопасности.

Украинский лидер обнаружил якобы ахиллесову пяту нашей страны. Так он назвал "агрессию" Москвы против Киева.

"Ахиллесовой пятой России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни Путин, безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу на Украине", – цитирует Порошенко "Газета.ru". Также он вновь приветствовал санкции США против российских бизнесменов и чиновников, тем самым в очередной раз ударив Россию по самому больному месту.

Злорадствующий президент Незалежной заявил, что деньги, которые наши предприниматели потеряли после введения ограничений, "никогда не будут потрачены на смертоносные ракеты". Петр Порошенко уверен, что для влияния на поведение Кремля нужно обеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций.

При этом президент Украины мечтает, чтобы весь мир ополчился на Россию. "Я подчеркиваю: это возможно только тогда, когда Европейский союз последует примеру США, и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере", – приводит слова Порошенко издание "Гордон".

Не забыл украинский лидер отчитать нашу страну и по сирийскому вопросу. "Раньше некоторые предпочитали воспринимать поведение России просто как шалости избалованного подростка", а сейчас "пришло время относиться к этому поведению как к серьезным преступлениям, которые требуют решительной, широкой и хорошо скоординированной реакции", уверен он.