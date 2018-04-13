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Политика

Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова категорично высказалась об идее исключения России из Совета Безопасности ООН. Она назвала такой вариант развития событий "полным безумием".
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"Если задача в принципе развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно, так можно ставить вопрос", – заявила Захарова. Она отметила, что существующие процедуры и сами цели, ради которых создавалась ООН, не позволяют говорить о подобной инициативе с точки зрения здравого смысла.

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Представитель МИД напомнила, что Совбез задумывали не для того, чтобы "друзья дружили". "По ту сторону переговорного стола сидят люди, которые, как правило, имеют очень большие претензии друг к другу", – сказала Захарова. Также она указала на то, что эта структура призвана преодолевать противоречия, которые могут возникать между мировыми державами, пишет Ura.ru. "Поэтому механизм Совбеза даже тогда был запущен и был создан таким образом, чтобы никогда ни одна группа стран, ни одна конкретная страна, какой бы богатой, мощной, сильной, замечательной она ни была, не смогла узурпировать эту власть", – пояснила чиновница.

Ранее делегация Украины в ООН заявила о необходимости реформировать Совет Безопасности, уделив особое внимание процедуре применения права вето. Отмечается, что в последние годы произошло слишком много случаев злоупотреблений подобным полномочием.

Автор: Михаил Вштанов13 апреля 2018, 09:25

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