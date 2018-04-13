Трамп взял за горло нечистого на руку Порошенко

У президента Украины Петра Порошенко появился повод для серьезного беспокойства. И этого он ожидал меньше всего: финансовая разведка США решила плотно заняться лидером Незалежной.

Эксперты не исключают, что американский санкционный список к концу года пополнится рядом представителей украинской власти и бизнеса. О таком варианте развития событий рассказал журналист Александр Дубинский в эфире ток-шоу "Право и власть".

Он отметил, что американские власти проверяют в том числе Петра Порошенко, чей бизнес в определенной степени связан с Россией. "Очень тяжело господину Порошенко как президенту вводить санкции против российского бизнеса, потому что он сам является российским бизнесменом", – сказал Дубинский.

Журналист подчеркнул: у него есть сведения о том, что до конца 2018 года США составят новый санкционный список. Только на этот раз его фигурантами станут представители крупного бизнеса и власти Незалежной. По словам Дубинского, в перечне окажутся фигуранты коррупционных сделок, попавшие в поле зрения американской финразведки.





Подобные разговоры о Порошенко на Западе ходят давно. Например, тему незаконных финансовых операций украинского лидера затронуло немецкое издание Deutschlandfunk. Газета цитирует харьковских активистов, разоблачающих схемы президента, с помощью которых он зарабатывает на войне в Донбассе.

По их словам, коррупция на Украине – везде, даже в армии. Один из последних скандалов был связан с перепродажей горюче-смазочных материалов. Предположительно, это делалось через Минобороны страны.