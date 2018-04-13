Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
Петр Порошенко уверен, что российский президент может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе. По мнению украинского лидера, это очень легко: Москве надо всего лишь прекратить налагать вето на подготовленные Киевом резолюции в Совбезе ООН и позволить ввести на юго-восток Украины миротворцев – но по украинской схеме.
При этом Порошенко так возбудился, что стал "тыкать" российскому президенту. "На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность... за развертывание войны и агрессии против нашего государства", – заявил украинский президент.
По словам Порошенко, уже более 40 стран готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе. В их числе Канада, Австрия, Финляндия, Швеция и государства "Большой семерки", сообщает пресс-служба украинского президента.
«Нормандская тройка» не договорится о миротворцах в Донбассе без России https://t.co/uD9krnWGVv #Донбасс #войнавДонбассе #миротворцы #Порошенко #Нормандскийформат pic.twitter.com/710JosfpSI— Новости Прибалтики и Украины (@RuBalticRu) 12 апреля 2018 г.
Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос на голосование Совбеза ООН – "как только Россия примет позицию всего мира". Порошенко уверен, что его проект поддержат "многие члены Совета Безопасности".
Ранее некоторые украинские блогеры писали о встрече с Порошенко, на которой тот поделился "секретным планом". Если примут украинскую схему, то сначала миротворцы ООН заходят и перекрывают границу с Россией на всей ее протяженности. Далее, по данным информаторов, туда зайдут ВСУ и "зачистят Донбасс".
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