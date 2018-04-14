Страшные тайны: Виктор Черномырдин

Виктор Черномырдин безусловно относится к небольшому количеству россиян, которые сделали реально огромный вклад в развитие страны. Современники неоднократно оценивали то, что он сделал в вопросах формирования политических и экономических основ внутри страны и в выстраивании отношений России с другими странами. Его жизненный путь известен многим: министр газовой промышленности СССР, глава правительства, посол на Украине. Однако в биографии экс-премьера есть много интересных и неизвестных широкой общественности фактов.





ПУТЬ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОЛИМПУ



Виктор Черномырдин, прежде чем оказаться на вершине, прошел долгий, не всегда простой путь. После службы в армии он пришел на работу на Орский нефтеперерабатывающий завод простым слесарем. Последовательно будущий премьер-министр был машинистом, оператором, начальником технологической установки. Работал по партийной линии: был сначала в Орском городском комитете КПСС инструктором, затем стал заместителем заведующего, а после – заведующим промышленно-транспортным отделом все в том же Орском горкоме. В 1973 году Черномырдин стал директором Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Перейдя в ЦК КПСС, стал там инструктором отдела тяжелой промышленности. Потом перешел на должность замминистра газовой промышленности СССР, а в 1985 году возглавил министерство. В 1989-1992 годы был председателем правления государственного газового концерна "Газпром". В 1992-м полгода исполнял обязанности вице-премьера, отвечавшего за топливно-энергетический комплекс, потом был назначен председателем Совета Министров.

В 1993 году он стал премьером и занимал этот пост до 1998-го. После был спецпредставителем президента по урегулированию конфликта на Балканах, возглавлял совет директоров "Газпрома". С 2001 по 2009 годы являлся послом России на Украине. После ухода с дипломатической службы политик работал советником президента.

СПАСЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ

Этот эпизод, наверное, является одним из самых ярких в политической биографии Виктора Черномырдина. Новость о том, что около двух сотен террористов захватили в заложники более 1600 жителей Буденновска облетела весь мир. Боевики согнали всех захваченных людей в городскую больницу, сопротивлявшихся расстреливали на месте. Противостоять головорезам милиция не смогла. Террористы требовали остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с сепаратистами.





В результате силовых действий освободить удалось лишь несколько десятков человек. Зато после переговоров Черномырдина с Шамилем Басаевым были освобождены почти всех оставшиеся заложников. Кадры, на которых он по телефону говорит с лидером боевиков, транслировались, наверное, всеми телеканалами планеты. Несмотря на все усилия властей, тогда погибли 129 человек. Но число жертв могло быть и больше, если бы не личное участие тогдашнего премьера в переговорах с террористами.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

5 ноября 1996 года Борису Ельцину делали операцию на сердце. Пока шло аортокоронарное шунтирование, Виктор Степанович Черномырдин (ЧВС, как называли его за глаза коллеги) заменял его на президентском посту. Было это с 7:00 5 ноября до 6.00 6 ноября. И именно в этот день профсоюзы устроили широкомасштабную акцию протеста. ИО президента пришлось выходить к народу и объяснять, когда им погасят долги по зарплате.

"Нет ничего хорошего в том, что люди не получают зарплату", – сказал он.

В этот же день состоялось скандальное заседание Временной чрезвычайной комиссии при президенте – о нецелевом использовании 2,5 триллионов рублей бюджетных средств. Черномордину пришлось разбираться, по его собственным словам, "кто и сколько украл". Одновременно он ожидал результатов операции на открытом сердце Ельцина. И лишь когда глава государства пришел в себя после наркоза – это произошло в 18 часов – Черномырдин смог перевести дух.

А БЫЛ ЛИ ЧЕМОДАНЧИК?

Согласно указу Бориса Ельцина, на время его нахождении на операции под контроль премьер-министра перешла и "ядерная кнопка". Говорят, что якобы в этот день кортеж ЧВС стал сопровождать еще один автомобиль, в котором были офицеры ВМФ, отвечавшие за тот самый чемоданчик.

Однако есть и другая версия. Она гласит, что глава государства не передавал управление ядерным оружием страны Черномырдину. По некоторым данным, офицеры с ядерным чемоданчиком не сопровождали ИО главы государства, а сидели все время, что шла операция на сердце Ельцина, в вестибюле больницы. И как только президент очнулся, "ядерная кнопка" снова оказалась в его руках.

ПОЧЕМУ НЕ СТАЛ ПРЕЕМНИКОМ ЕЛЬЦИНА

Версий, почему Виктор Черномырдин не занял высший пост в стране, существует несколько. Согласно одной из них, о которой рассказывала Татьяна Юмашева, дочь первого президента России Бориса Ельцина, ее отец считал неправильным, чтобы следующим президентом был ЧВС. По ее словам, тогдашний глава государства был уверен, что поколение родившихся в 1930-е должно уйти с политической сцены. Именно этим, по ее словам, и объясняется смена премьера.

Российский лидер был уверен, что у руля страны должно встать новое поколение, которое доведет начатые реформы до конца. И, по словам Юмашевой, Ельцин знал, что, если Черномырдин останется главой кабмина до конца срока, то в 2000 году он обязан будет поддержать его на предстоящих выборах. То, что последний выиграет, сомнений не было. На смену Виктору Степановичу во главу правительства был назначен Сергей Кириенко, которому предназначалось сделать рывок в развитии страны. Но в августе 1998 года произошел дефолт. Рывка не получилось.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕМУАРЫ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О фигуре Черномырдина написано немало книг. В них предлагаются разные взгляды на личность бывшего премьер-министра и его действия на различных должностях в разное время. Но мало кто знает, что у Виктора Степановича есть книга его авторства, в которой он описывает свою деятельность на посту спецпредставителя президента по урегулированию конфликта в Косово в 1999 году.





"Вызов" – это реакция на события в Ираке, рассказ предупреждение тем, кто считает себя в праве менять миропорядок, ни с кем не согласовывая. Вступительное слово к французскому изданию написал известный писатель Морис Дрюон. Труд Черномырдина был высоко оценен читателями, критиками, историками и общественными деятелями. Любопытно, что за эту книгу бывший глава кабинета министров был назван одним из самых грамотных авторов за то, что к месту употреблял букву "ё".



ПИВО С ВОДКОЙ И МОРИС ДРЮОН

Их встреча произошла в 2003 году. Бывший премьер-министр и французский писатель, чей отец, кстати, был родом из Оренбурга, летели вместе одним самолетом. Черномырдин тогда заказал себе красного французского вина, а Дрюон решил выпить пива. "Может, с водкой? – предложил ему Виктор Степанович. - Пиво без водки – деньги на ветер". Когда эту фразу писателю перевели, он долго смеялся. И потом, чтобы не забыть, повторял ее по-французски.

P.S.

В 2008 году, отмечая 70-летний юбилей, Виктор Черномырдин признался, что не может поверить, в свой возраст: "Мне кажется, это происходит не со мной, не могу смириться с тем, что мне уже 70, чувствую себя на 35".