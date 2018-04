Трамп ударил по Сирии. Online

Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии из-за информации о применении химического оружия. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.

09:50: О ситуации в Сирии Путину докладывает министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

09:34: Что интересно, ракеты западных стран ПВО Сирии сбивали старой советской техникой. И почти все снаряды удалось уничтожить. Выходит, современное вооружение, которым так хвастал Трамп, не такое уж и умное.

09:19: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась оправдаться за ракеты, выпущенные по Дамаску. Кто виноват в случившемся по версии Лондона, догадаться не трудно – конечно же Россия.

Тереза Мэй бьет по Сирии. pic.twitter.com/k2waDDDaZl — Королевство Алания (@monarh_alania) 13 апреля 2018 г.

08:50: Трампу уже досталось за вероломное нападение на Сирию. Его раскритиковали даже коллеги из Сената США. Подробнее – в нашем материале.

08:15: Перехват ракет сирийскими ПВО попал на видео. К счастью, сбить удалось очень много снарядов, иначе жертв среди мирного населения могло бы быть еще больше.

#Syria #SyriaStrike #SyriaStrikes THIS LITERALLY JUST HAPPENED LESS THEN 4 MINUTES AGO. Syrian Anti Air Craft Missile Flys By and INTERCEPTS A Rocket/Missile. pic.twitter.com/ler3VHuwXE — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 14 апреля 2018 г.

Что известно на 08:00, 14 апреля

Трамп среди ночи нанес вероломный удар по Сирии. К атаке присоединились Франция и Великобритания.

Ракеты сыпались на сирийцев около часа. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.

Сирии удалось сбить значительную часть ракет. Ни один из снарядов не входил в зону ответственности ПВО России.

13:50: Мы временно завершаем нашу трансляцию. Следите развитием событий: когда конфликт вновь перейдет в активную фазу, мы вернемся к режиму online!

11:40: Франция заявила, что операция в Сирии начнется внезапно. "Если будет принято решение об ударах по Сирии, я вам об этом не скажу. И президент вам тоже не скажет", – отметил государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер.

09:30: Открытое заседание Совета безопасности ООН по Сирии состоится в 17:00 мск. Встречу инициировали российские дипломаты, напоминает РИА Новости.

08:16: О конфликте в Сирии высказался президент Чехии Милош Земан. Он уверен, что начать Третью мировую может только сумасшедший, передает РИА ФАН.

"Таким сумасшедшим разве что мог бы стать какой-нибудь генерал", – заявил он.



06:40: Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп занимается изучением разведданных. Только после этого глава государства вынесет вердикт по поводу ракетного удара, передает Russia Today. "Окончательное решение не принято", – подчеркнула она.

05:55: СМИ назвали наиболее вероятные цели ракетного удара США по Сирии. Всего в списке восемь объектов, передает CNBC. Среди них: два аэродрома военного назначения, исследовательский центр и предприятие, на котором, как предполагает американская разведка, якобы производят химическое оружие.

Ситуация в Сирии, 12 апреля – итоги дня

Трамп держит интригу. Президент США не назвал точную дату удара по Сирии, но заявил, что примет решение очень скоро.

Европа разделилась. Многие лидеры хотят дождаться окончания расследования сообщений о химической атаки. Великобритания готова поддержать ракетный удар. Нидерланды одобряют риторику Вашингтона.

Россия настаивает проверке информации об атаке химическим оружием в городе Дума. Москва созывает открытое заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу.

Эксперты ОЗХО уже выдвигаются в Дамаск. Специалисты вместе с представителями Генсека ООН проведут экспертизу.

Последняя актуальная информация – в нашем сюжете.

22:00: Мировые лидеры, кажется за исключением Дональда Трампа, не готовы начинать полномасштабную войну в Сирии, не имея на руках никаких доказательств. Так, Италия и Франция успели заявить, что не будут принимать участия в возможной восковой операции. Швеция предложила свой оригинальный способ разрешить кризис. Большинство политиков ждет расследования и оглашения результатов, после чего можно будет принимать какие-то решения.

21:16: Зачем Трамп устроил показательное выступление в Twitter с истерикой по поводу того, бомбить или не бомбить, остается только гадать. Dni.Ru отдельно разобрали этот непростой вопрос.

21:06: В небе над провинцией Хама в Сирии заметили "летающую тарелку" – самолет дальнего радиолокационного наведения А-50У, который наградили таким прозвищем за необычный вид локатора, установленного на фюзеляже. В том же районе обнаружили и Ил-20, основной задачей которого является радиоэлектронная разведка. "Царьград" пишет, что воздушные суда принадлежат России.

20:51: Тем временем первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Ливан. Остальные прилетят завтра, 13 апреля. Специалисты вместе с представителями генсека ООН отправятся в Сирию для проведения расследования сообщений о проведении химической атаки, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

20:43: Трамп продолжает вносить сумятицу. Теперь президент США заявляет, что решение по удару в Сирии будет принято очень скоро. Американский лидер проведет встречу с советниками, где будет обсуждаться этот вопрос, сообщает ABC News.

NEW: Pres. Trump: "We're having a meeting today on Syria...We're looking very, very seriously, very closely at that whole situation.



"We'll see what happens, folks...It's too bad that the world puts us in a position like that." https://t.co/YDjJVsMlCM pic.twitter.com/QhzlAXN9kA — ABC News Politics (@ABCPolitics) 12 апреля 2018 г.

20:37: Более кровожадными оказались власти Нидерландов. Там заявили, что с пониманием отнесутся к удару США по Сирии. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что почти уверен в причастности Асада к химической атаке в городе Дума, передает местное издание NOS.

19:35: С оригинальным предложением выступила Швеция. Она предложила создать некую "миссию высокого уровня по разоружению". Она-то по замыслу авторов инициативы и должна будет разобраться со всеми оставшимися вопросами "раз и навсегда".

18:50: Откреститься от будущих ударов по Сирии поспешила Италия, передает RT. Премьер-министр страны Паоло Джентилони подчеркнул, что вооруженные силы государства не будут принимать участия в возможной военной акции, передает Agenzia Nova. Он отметил, что в рамках действующих международных и двусторонних соглашений Италия будет продолжать оказывать материально-техническую поддержку своим союзникам.

18:40: Все загадочнее и загадочнее. Теперь зерно сомнений относительно применения химического оружия в сирийском городе Дума зародилось даже в головах американских генералов. "Мы ждем реальных подтверждений", – ошарашил признанием глава Пентагона Джеймс Мэттис. Впрочем, он оговорился, что сам полностью уверен, что атака все же была, передает РИА Новости.

18:19: Ну вот, дожили: директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео назвал Сирию несостоявшимся государством. Возможно, именно поэтому американские власти так спокойно угрожают ракетной атакой: страны, по их мнению, фактически не существует.

"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, безопасности США и стабильности в регионе", – цитирует политика The Washington Post.



18:07: Тем временем Трампа в Twitter буквально распяли. Под последним его сообщением о Сирии появились тысячи гневных комментариев. Его не только признали лжецом, но и напомнили, что неплохо бы согласовывать свои действия с Конгрессом.

18:05: Российские системы ПВО смогут отбить удар по Сирии, считает эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, американские ракеты летают на дозвуковой скорости, что и делает их очень уязвимыми.

Специалист уверен, что у США нет шансов даже при массированной атаке. "У нас там сильная группировка не только ПВО, но и ВКС, плюс флот, плюс средства разведки, плюс РЭБ. Они все эти ракеты увидят, распределят – и ракеты будут уничтожены", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

17:52: Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы Германии и Франции назвали химические атаки недопустимыми, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Остается надеяться, что канцлер убедила своего коллегу не запускать ракеты до окончания официального расследования.

17:42: Говорят, у России не такие уж и сильные позиции в Сирии. Бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич считает, что наши самолеты не смогут противостоять ударной группе ВМС США. Развернутый анализ ситуации читайте в нашей статье.

17:33: В ООН проходит заседание Совета безопасности. Тема дня – конфликт в Сирии.

17:07: Франция назвала сроки удара по Сирии. Ракеты запустят только после проверки данных о химической атаке. А вот Германия вояку Трампа поддерживать отказывается, подробнее – в нашем материале.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

17:02: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Основная тема – события в Сирии. Договорились продолжать тесное сотрудничество, передает агентство "Анадолу".

16:57: Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов объяснил, зачем Россия вывела суда из Туртуса: повышают живучесть на случай атаки. "При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна", – цитирует его "Интерфакс".

16:44: Напомним, что Трамп уже отправил к берегам Сирии ударную группу ВМС. Возглавляет поход атомный авианосец "Гарри Трумэн" – корабль, который спустили на воду в далеком 1996 году. Удивительно, но информация о броне судна до сих пор засекречена.

16:38: Захарова указала США и Франции на то, что угрозы ракетного удара – прямое нарушение устава ООН. "Я хотела бы также напомнить, что именно в этой организации, подтверждая её легитимность, так активно делает заявления американский постпред в Совбезе ООН", – отметила она во время брифинга.



16:26: МИД России в очередной раз обозначил принципиальную позицию страны по поводу информации о химической атаке в Сирии. Москва выступает за незамедлительное проведение расследования.

16:15: В Великобритании далеко не все поддерживают воинственную Мэй. Лидер местной оппозиции Джереми Корбин раскритиковал премьер-министра за то, что она решила бомбить Сирию, не посоветовавшись с парламентом. Политик уверен, что не следует так безропотно присоединяться к интервенции США.

It is vital that parliament has the chance to debate and decide in advance on any government proposals to support a new US-led military intervention in Syria, which risks a dangerous escalation of the conflict. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 12 апреля 2018 г.

16:01: Смотрите еженедельный брифинг Марии Захаровой. Без вопросов о ситуации в Сирии не обойдется.

15:57: Почитать предысторию конфликта можно в специальном сюжете Dni.Ru.

15:07: К делу подключилась Еврокомиссия. В течении последних суток глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел несколько международных встреч для обсуждения ситуации, складывающейся из-за возможных ударов по Сирии, сообщает РИА ФАН.

14:53: Последний твит Трампа прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

14:44: После переговоров между США, Францией, Британией и ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в операции против Сирии. Однако канцлер все-же заявила, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск, передает РЕН ТВ.

14:38: Несмотря на заявления президента Макрона о том, что у Франции есть доказательства применения Сирией химоружия в Думе, Париж хочет проверить информацию о химатаке, пишет РИА Новости. "Когда мы решим… Нужно проверить всю информацию", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, будут ли целью удара химические объекты сирийского режима.

14:14: Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства применения Дамаском химического оружия во время операции в Думе, сообщает AFP. Глава государства добавил, что реакция на эти действия обязательно будет. Ждем подробностей.

#BREAKING France's Macron says has 'proof' Assad regime behind Syria chemical attack — AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.

14:12: Президент Сирии Башар Асад раскритиковал действия Дональда Трампа и его союзников. Он уверен, что угрозы приведут к ухудшению ситуации в регионе, передает агентство SANA.

13:45: Российские войска также активны в регионе. Утром 12 апреля появилась информация, что корабли ВМФ покинули порт Тартус и вышли в открытое море. Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что это знак готовности страны отразить любую атаку. "Корабли были приведены в состояние, в котором они могут выполнять боевые задачи в случае реальной агрессии против нашей военной базы, наших военнослужащих", – цитирует его РИА ФАН.

13:31: Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 12 апреля, передает РИА Новости. "Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен", – заявил политик. Примечательно, что с Трампом он поговорил на день раньше.

13:23: Трамп дал задний ход. Президент США написал в Twitter, что никогда не говорил о сроках ракетного удара по Сирии. И, похоже, уверен, что его еще следует поблагодарить.

13:00: Песков заявил, что Москва тщательно следит за агрессивными заявлениями Вашингтона. Военные России и США находятся в постоянном контакте. Подробнее – в материале Dni.Ru.

Что известно на 12:00