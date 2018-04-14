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Политика

Трамп ударил по Сирии. Online

Фото: wikipedia.org
Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии из-за информации о применении химического оружия. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.

Продолжение: Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада
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09:50: О ситуации в Сирии Путину докладывает министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

09:34: Что интересно, ракеты западных стран ПВО Сирии сбивали старой советской техникой. И почти все снаряды удалось уничтожить. Выходит, современное вооружение, которым так хвастал Трамп, не такое уж и умное.

09:19: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась оправдаться за ракеты, выпущенные по Дамаску. Кто виноват в случившемся по версии Лондона, догадаться не трудно – конечно же Россия.

08:50: Трампу уже досталось за вероломное нападение на Сирию. Его раскритиковали даже коллеги из Сената США. Подробнее – в нашем материале.

08:15: Перехват ракет сирийскими ПВО попал на видео. К счастью, сбить удалось очень много снарядов, иначе жертв среди мирного населения могло бы быть еще больше.

Что известно на 08:00, 14 апреля

  • Трамп среди ночи нанес вероломный удар по Сирии. К атаке присоединились Франция и Великобритания.
  • Ракеты сыпались на сирийцев около часа. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.
  • Сирии удалось сбить значительную часть ракет. Ни один из снарядов не входил в зону ответственности ПВО России.

13:50: Мы временно завершаем нашу трансляцию. Следите развитием событий: когда конфликт вновь перейдет в активную фазу, мы вернемся к режиму online!

11:40: Франция заявила, что операция в Сирии начнется внезапно. "Если будет принято решение об ударах по Сирии, я вам об этом не скажу. И президент вам тоже не скажет", – отметил государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер.

09:30: Открытое заседание Совета безопасности ООН по Сирии состоится в 17:00 мск. Встречу инициировали российские дипломаты, напоминает РИА Новости.

08:16: О конфликте в Сирии высказался президент Чехии Милош Земан. Он уверен, что начать Третью мировую может только сумасшедший, передает РИА ФАН.

"Таким сумасшедшим разве что мог бы стать какой-нибудь генерал", – заявил он.

06:40: Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп занимается изучением разведданных. Только после этого глава государства вынесет вердикт по поводу ракетного удара, передает Russia Today. "Окончательное решение не принято", – подчеркнула она.

05:55: СМИ назвали наиболее вероятные цели ракетного удара США по Сирии. Всего в списке восемь объектов, передает CNBC. Среди них: два аэродрома военного назначения, исследовательский центр и предприятие, на котором, как предполагает американская разведка, якобы производят химическое оружие.

Ситуация в Сирии, 12 апреля – итоги дня

  • Трамп держит интригу. Президент США не назвал точную дату удара по Сирии, но заявил, что примет решение очень скоро.
  • Европа разделилась. Многие лидеры хотят дождаться окончания расследования сообщений о химической атаки. Великобритания готова поддержать ракетный удар. Нидерланды одобряют риторику Вашингтона.
  • Россия настаивает проверке информации об атаке химическим оружием в городе Дума. Москва созывает открытое заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу.
  • Эксперты ОЗХО уже выдвигаются в Дамаск. Специалисты вместе с представителями Генсека ООН проведут экспертизу.
  • Последняя актуальная информация – в нашем сюжете.

22:00: Мировые лидеры, кажется за исключением Дональда Трампа, не готовы начинать полномасштабную войну в Сирии, не имея на руках никаких доказательств. Так, Италия и Франция успели заявить, что не будут принимать участия в возможной восковой операции. Швеция предложила свой оригинальный способ разрешить кризис. Большинство политиков ждет расследования и оглашения результатов, после чего можно будет принимать какие-то решения.

21:16: Зачем Трамп устроил показательное выступление в Twitter с истерикой по поводу того, бомбить или не бомбить, остается только гадать. Dni.Ru отдельно разобрали этот непростой вопрос.

21:06: В небе над провинцией Хама в Сирии заметили "летающую тарелку" – самолет дальнего радиолокационного наведения А-50У, который наградили таким прозвищем за необычный вид локатора, установленного на фюзеляже. В том же районе обнаружили и Ил-20, основной задачей которого является радиоэлектронная разведка. "Царьград" пишет, что воздушные суда принадлежат России.

20:51: Тем временем первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Ливан. Остальные прилетят завтра, 13 апреля. Специалисты вместе с представителями генсека ООН отправятся в Сирию для проведения расследования сообщений о проведении химической атаки, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на военно-дипломатический источник. 

20:43: Трамп продолжает вносить сумятицу. Теперь президент США заявляет, что решение по удару в Сирии будет принято очень скоро. Американский лидер проведет встречу с советниками, где будет обсуждаться этот вопрос, сообщает ABC News.

20:37: Более кровожадными оказались власти Нидерландов. Там заявили, что с пониманием отнесутся к удару США по Сирии. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что почти уверен в причастности Асада к химической атаке в городе Дума, передает местное издание NOS.

19:35: С оригинальным предложением выступила Швеция. Она предложила создать некую "миссию высокого уровня по разоружению". Она-то по замыслу авторов инициативы и должна будет разобраться со всеми оставшимися вопросами "раз и навсегда".

18:50: Откреститься от будущих ударов по Сирии поспешила Италия, передает RT. Премьер-министр страны Паоло Джентилони подчеркнул, что вооруженные силы государства не будут принимать участия в возможной военной акции, передает Agenzia Nova. Он отметил, что в рамках действующих международных и двусторонних соглашений Италия будет продолжать оказывать материально-техническую поддержку своим союзникам.

18:40: Все загадочнее и загадочнее. Теперь зерно сомнений относительно применения химического оружия в сирийском городе Дума зародилось даже в головах американских генералов. "Мы ждем реальных подтверждений", – ошарашил признанием глава Пентагона Джеймс Мэттис. Впрочем, он оговорился, что сам полностью уверен, что атака все же была, передает РИА Новости.

18:19: Ну вот, дожили: директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео назвал Сирию несостоявшимся государством. Возможно, именно поэтому американские власти так спокойно угрожают ракетной атакой: страны, по их мнению, фактически не существует.

"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, безопасности США и стабильности в регионе", – цитирует политика The Washington Post.

18:07: Тем временем Трампа в Twitter буквально распяли. Под последним его сообщением о Сирии появились тысячи гневных комментариев. Его не только признали лжецом, но и напомнили, что неплохо бы согласовывать свои действия с Конгрессом.

18:05: Российские системы ПВО смогут отбить удар по Сирии, считает эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, американские ракеты летают на дозвуковой скорости, что и делает их очень уязвимыми.

Специалист уверен, что у США нет шансов даже при массированной атаке. "У нас там сильная группировка не только ПВО, но и ВКС, плюс флот, плюс средства разведки, плюс РЭБ. Они все эти ракеты увидят, распределят – и ракеты будут уничтожены", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

17:52: Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы Германии и Франции назвали химические атаки недопустимыми, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Остается надеяться, что канцлер убедила своего коллегу не запускать ракеты до окончания официального расследования.

17:42: Говорят, у России не такие уж и сильные позиции в Сирии. Бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич считает, что наши самолеты не смогут противостоять ударной группе ВМС США. Развернутый анализ ситуации читайте в нашей статье.

17:33: В ООН проходит заседание Совета безопасности. Тема дня – конфликт в Сирии.

17:07: Франция назвала сроки удара по Сирии. Ракеты запустят только после проверки данных о химической атаке. А вот Германия вояку Трампа поддерживать отказывается, подробнее – в нашем материале.

17:02: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Основная тема – события в Сирии. Договорились продолжать тесное сотрудничество, передает агентство "Анадолу".

16:57: Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов объяснил, зачем Россия вывела суда из Туртуса: повышают живучесть на случай атаки. "При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна", – цитирует его "Интерфакс".

16:44: Напомним, что Трамп уже отправил к берегам Сирии ударную группу ВМС. Возглавляет поход атомный авианосец "Гарри Трумэн" – корабль, который спустили на воду в далеком 1996 году. Удивительно, но информация о броне судна до сих пор засекречена.

16:38: Захарова указала США и Франции на то, что угрозы ракетного удара – прямое нарушение устава ООН. "Я хотела бы также напомнить, что именно в этой организации, подтверждая её легитимность, так активно делает заявления американский постпред в Совбезе ООН", – отметила она во время брифинга.

16:26: МИД России в очередной раз обозначил принципиальную позицию страны по поводу информации о химической атаке в Сирии. Москва выступает за незамедлительное проведение расследования.

16:15: В Великобритании далеко не все поддерживают воинственную Мэй. Лидер местной оппозиции Джереми Корбин раскритиковал премьер-министра за то, что она решила бомбить Сирию, не посоветовавшись с парламентом. Политик уверен, что не следует так безропотно присоединяться к интервенции США.

16:01: Смотрите еженедельный брифинг Марии Захаровой. Без вопросов о ситуации в Сирии не обойдется.

15:57: Почитать предысторию конфликта можно в специальном сюжете Dni.Ru.

15:07: К делу подключилась Еврокомиссия. В течении последних суток глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел несколько международных встреч для обсуждения ситуации, складывающейся из-за возможных ударов по Сирии, сообщает РИА ФАН.

14:53: Последний твит Трампа прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

14:44: После переговоров между США, Францией, Британией и ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в операции против Сирии. Однако канцлер все-же заявила, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск, передает РЕН ТВ.

14:38: Несмотря на заявления президента Макрона о том, что у Франции есть доказательства применения Сирией химоружия в Думе, Париж хочет проверить информацию о химатаке, пишет РИА Новости. "Когда мы решим… Нужно проверить всю информацию", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, будут ли целью удара химические объекты сирийского режима.

14:14: Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства применения Дамаском химического оружия во время операции в Думе, сообщает AFP. Глава государства добавил, что реакция на эти действия обязательно будет. Ждем подробностей.

14:12: Президент Сирии Башар Асад раскритиковал действия Дональда Трампа и его союзников. Он уверен, что угрозы приведут к ухудшению ситуации в регионе, передает агентство SANA.

13:45: Российские войска также активны в регионе. Утром 12 апреля появилась информация, что корабли ВМФ покинули порт Тартус и вышли в открытое море. Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что это знак готовности страны отразить любую атаку. "Корабли были приведены в состояние, в котором они могут выполнять боевые задачи в случае реальной агрессии против нашей военной базы, наших военнослужащих", – цитирует его РИА ФАН.

13:31: Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 12 апреля, передает РИА Новости. "Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен", – заявил политик. Примечательно, что с Трампом он поговорил на день раньше.

13:23: Трамп дал задний ход. Президент США написал в Twitter, что никогда не говорил о сроках ракетного удара по Сирии. И, похоже, уверен, что его еще следует поблагодарить.

13:00: Песков заявил, что Москва тщательно следит за агрессивными заявлениями Вашингтона. Военные России и США находятся в постоянном контакте. Подробнее – в материале Dni.Ru.

Что известно на 12:00

  • В целом ситуация вокруг сирийского кризиса все еще неопределенная. Вчера Дональд Трамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но потом предложил Москве остановить гонку вооружений. Позже появилась информация о том, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сначала отказалась от совместных действий с США в Сирии, пока не будут собраны достаточные доказательства химической атаки в городе Думе. Позже она отправила подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.
  • Россия достаточно сдержанно реагирует на выпады западных лидеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не является участником "Twitter-дипломатии". Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила Британии провальную военную кампанию в Ираке, комментируя возможную ракетную атаку.

Автор: Михаил Вштанов14 апреля 2018, 07:52

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