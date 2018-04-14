Мэй нелепо оправдалась за атаку Дамаска

Ракетному удару по Сирии не было альтернатив. С таким нелепым оправданием агрессии против суверенного государства выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Лондон участвовал в атаке вместе с Вашингтоном и Парижем.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кабмина Соединенного Королевства, Россия наложила вето в Совбезе ООН, "которая бы создала независимое расследование атаки в Думе". Именно поэтому, продолжила Мэй, нет альтернативных действий, чтобы предотвратить использование химоружия Сирией.

Глава кабмина Соединенного Королевства заявила, что атака на Сирию соответствует национальным интересам Великобритании. Цель удара, подчеркнула она, заключается не в смене политического режима в Дамаске, а его "сдерживание".

Но зачем Дамаску нужно использовать отравляющие вещества? Этот вопрос по-прежнему остается открытым, и у Мэй, равно как у президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, ответов на него нет.

Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в субботу ранним утром по московскому времени. По некоторым данным, было выпущено несколько десятков ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.

Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западной коалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны в районах баз в Хмеймиме и Тартусе. При этом в военном ведомстве заявили, что силы западной коалиции выпустили по Сирии около 100 ракет.

От атаки пострадали мирные жители. В результате попадания одной из ракет по военному складу к западу от Хомса пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источников органах безопасности арабской республики.