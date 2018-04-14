"Он преступник": напавшего на Сирию Трампа сравнили с Гитлером

Президент США Дональд Трамп все-таки решился на атаку Сирии. В Москве американского лидера сравнили с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"Он (Трамп. – Прим.Ред.) преступник – это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности", – заявил депутат Госдумы Александр Шерин. Слова парламентария передает РИА Новости.

По словам Шерина, он подобрал то же самое время для атаки на арабскую республику, что и Адольф Гитлер на Советский Союз. Части Вермахта атаковали Красную армию в 4 часа утра.

Сила западной коалиции в составе США, Великобритании и Франции начали наносить удары по Сирии ранним утром в субботу, 14 апреля. Атаке подверглись Дамаск, Хомс, а также объекты, которые, как заявили в Вашингтоне, могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.

Изначально источники в Сирии сообщали о нескольких десятках ракет. Однако позже в Минобороны заявили, что американцы и их союзники выпустили по арабской республике более 100 ракет. Немалая их часть была сбита силами сирийских ПВО, которое состоит из противовоздушных систем еще советского производства – С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".

Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западной коалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны в районах баз в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, в военном ведомстве заявили, что всего силы западной коалиции выпустили по Дамаску более 100 ракет.

Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о ситуации вокруг Сирии. "Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России Владимиру Путину", – сказали представители ведомства в комментарии для "Россия-24".