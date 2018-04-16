Бешеный Трамп закатил истерику из-за предательства Меркель

Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен, когда узнал, что Германия и Франция выслали меньше дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, чем Америка. Об этом сообщает влиятельная газета Washington Post.



Как отмечает издание, американский лидер утверждал, что США должны "соответствовать" европейским союзникам в количестве высылаемых российских дипломатов. Трамп начал в ярости кричать и был, подчеркивает газета, в бешенстве, узнав, что Париж и Берлин объявили персонами нон грата гораздо меньше дипломатов.

Главе Белого дома попытались объяснить, что, если брать европейские страны в целом, они выслали сколько же дипломатов, сколько Соединенные Штаты. Однако Трамп, сообщает Washington Post, все равно не мог успокоиться. По словам представителя администрации, американский лидер заявил, что, если бы он знал, что Германия и Франция выслали по четыре дипломата, США выслали бы столько же.

Напомним, очередной виток дипломатической эскалации инициировала Великобритания, которая обвинила Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон объявил о высылке 23 работников российского диппредставительства.

Действия Соединенного Королевства были поддержаны другими западными странами. Всего в знак солидарности с Лондоном в Европе и Канаде персонами нон грата были объявлены 130 представителей российского внешнеполитического ведомства. Соединенные Штаты 26 марта объявили о высылке 60 наших дипломатов. Франция и Германия ограничились четырьмя сотрудниками дипведомства каждая.





Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери в начале марта. Британские правоохранительные органы заявили, что они были поражены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое якобы произведено в России.

Однако пострадавшие выжили и пошли на поправку, тогда как отравление "Новичком" приводит к летальным последствиям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, рассказал о результатах независимой экспертизы вещества, использованного в отравлении Скрипалей. По словам главы внешнеполитического ведомства, такое химоружие стояло на вооружении стран НАТО.