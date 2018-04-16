Трампа поймали на лжи после удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп 16 апреля в очередной раз объявил о скором выводе американских войск с территории Сирии. Однако едва ли ему можно верить. По мнению президента Академии реальной политики, эксперта Академии военных наук России Владимира Прохватилова, подобные заявления нужны для прикрытия действий Вашингтона в арабской республике.

"Это не соответствует действительности, это ложь", - заявил аналитик в эфире НСН. Он напомнил, что американцы по-прежнему используют базу Ат-Танф на юге Сирии, оснащается еще один пункт. По словам Владимира Прохватилова, в арабской республике будет создано около десяти баз для Вооруженных сил США.

Президент Академии реальной политики подчеркнул, что в Сирии присутствуют французы и англичане. Комментируя заявление представителя Белого дома Сары Сандерс, которая на брифинге подтвердила намерение Дональда Трампа вывести войска из Сирии в скором времени, он отметил, что эти слова служат прикрытием для действий американцев в арабской республике.

О планах вывести войска из Сирии Вашингтон сообщил еще в марте. Трамп тогда подчеркнул, что Соединенные Штаты решили много задач в регионе, кроме того, им пришлось разбираться в отношениях между воюющими на территории республики вооруженными формированиями.

Спустя месяц Трамп объявил о скором завершении кампании против "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.). По словам главы Белого дома, если страны Ближнего Востока хотят сохранить присутствие Вооруженных сил США в регионе, следует взять на себя расходы по их содержанию.

Подразделения армии США до сих пор находятся в Сирии, и, судя по активности в курдских районах и на базе Ат-Танф, никуда уходить в ближайшее время не собираются. Вашингтон на дипломатическом уровне оказывает поддержку сражающимся с правительственными силами группировкам "умеренных повстанцев", а также обеспечивает прикрытие Сирийского Курдистана от вероятного турецкого вторжения.

Да заманал этот Трамп!!! То вдарю, то не вдарю... Хватит людям головы морочить, сволОта рыжая! Говори прямо, сажать в этом году картошку, или уже не надо?!! — Прошлогодний ЛимонАдъ (@LeiimoanAdische) 13 апреля 2018 г.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и Хомсу выпустили более 100 ракет – большинство было сбито сирийской системой противовоздушной обороны, основу которой составляет техника советского производства.

Поводом для агрессии стало происшествие 7 апреля в Думе – сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев. Эти сведения распространили организации, которые Минобороны России не признает в качестве достоверных источников. Центр по примирению враждующих сторон провел собственное расследование в Думе, но не обнаружил следов применения химического оружия.