Порошенко прищучили за ложь о разрыве с Россией

Разрыва Большого договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией не будет. Руководство Незалежной, угрожавшее подобными мерами, просто оказалось заложником своей антироссийской политики, уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он назвал предложение о разрыве отношений "сюрреалитической темой". Порошенко, уверен эксперт, оказался заложником собственной политики, потому как если не заявить о разрыве договора до 1 октября этого года, то он автоматически продлевается, и этим могут воспользоваться оппоненты главы государства на предстоящих в следующем году президентских выборах.

Вместе с тем Бортник напомнил, что документ не предусматривает одностороннего расторжения или пересмотра отдельных положений. "Вряд ли Россия согласится на такой сценарий", – сказал эксперт.

В случае, если Украина все-таки решится на разрыв, то ее ждет множеством негативных последствий, уверен политолог. Это и резкое ухудшение двусторонних отношений, и вопрос признания границ друг друга, и экономические потери, поскольку более 400 межгосударственных соглашений ссылаются на Большой договор, пишет "ПолитНавигатор".

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До этого: 12.05.2017 "Украина оформила свой развод с Росс империей", 11.06.2017 "Прощай, немытая Россия", 28.06.2017 прощание с Москвой в честь 300-летия укр конституционной мысли :) pic.twitter.com/YCPulBHYRI — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 января 2018 г.

Аналитик полагает, что разрывать Большой договор власти Незалежной не решатся. "А потому устроили танцы с бубном – разорвем отельные положения, сделаем что-то другое", – объяснил Бортник.

Напомним, в начале апреля президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении ряда положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, или Большого договора. Они касаются военно-технического сотрудничества двух стран и стратегического партнерства.

Кроме того, украинский лидер поручил правительству начать процедуру выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, организация является "пережитком времени".





Украина является одной из стран-основательниц СНГ, однако Киев так и не ратифицировал Устав СНГ. В марте 2014 года, вскоре после государственного переворота, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий объявил о начале процесса выхода из организации.