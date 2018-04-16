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Политика

Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях в мае

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Нижняя палата парламента рассмотрит в первом чтении нормативно-правовой акт об ответных санкциях России в отношении США на пленарном заседании 15 мая. Об этом по итогам Совета Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин.

Продолжение: Госдума предложила парламентам Европы создать комиссии по делу Скрипаля

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По словам законодателя, нижняя палата уже отправляет документ президенту, правительству, в Совет Федерации, в Общественную и Счетную палаты, а также в думские комитеты. "Постараемся работу сделать качественно, чтобы вынести законопроект для рассмотрения его концепции в первом чтении на 15 мая", – сказал он.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин подчеркнул, что нормативно-правовой акт необходимо обсудить с экспертами. "Постараемся максимально провести работу, организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта", – добавил спикер.

Он отметил, что нормативно-правовой акт носит рамочный характер. По словам Володина, внесенный на рассмотрение депутатов документ предполагает предоставление полномочий правительству, но лишь в том случае, если есть возможность заместить тот или иной товар собственным производством или поставками из других стран, но при этом продукт должен быть не ниже качеством.

Напомним, 13 апреля руководители всех ее думских фракций и спикер Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Авторами документа стали 327 из 450 членов нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Нормативно-правовой акт предполагает ряд ответных мер, в том числе ограничение импорта программного обеспечения и технологического оборудования, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и многое другое. Необходимо подчеркнуть, что выносимые на рассмотрение законодателей шаги касаются исключительно промышленных поставок и никоим образом не затрагивают частных лиц.

Также документ содержит положения о запрете на въезд в Россию отдельным гражданам иностранных государств в случае, если они окажутся в составленном Москвой санкционном списке. Одновременно в статье 2 проекта закона прописан запрет на привлечение к трудовой деятельности граждан США и иных государств. Это касается в том числе привлечения специалистов с высокой квалификацией.

В начале апреля Соединенные Штаты инициировали новый виток санкционной агрессии против России. В очередном списке оказались 38 юридических и физических лиц – представители бизнеса, госслужащие и крупные компании. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.

Вашингтон подчеркнул, что в случае, если у фигурантов перечня будут обнаружены активы на территории США, то они подлежат немедленной заморозке. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.

Автор: Иван Поляков16 апреля 2018, 16:30

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