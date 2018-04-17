Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру

Соединенные Штаты намерены не только выбить из Египта, Саудовской Аравии и некоторых других стран региона деньги на восстановление Сирии, но и заменить контингентами этих государств американские войска в арабской республике. По словам президента Академии реальной политики, эксперта Академии военных наук России Владимира Прохватилова, таким образом президент США Дональд Трамп хочет снизить расходы на проведение своей ближневосточной политики.

"Трамп хочет проводить геополитическую линию США на Ближнем Востоке как можно меньшими усилиями и затратами", – сказал аналитик. По его словам, глава Белого дома хочет повысить степень участия союзников США в сирийском конфликте.

Прохватилов полагает, что это облегчит Пентагону выполнение стратегических задач по закреплению на Ближнем Востоке и контролю над стратегическими трубопроводами. Саудовская Аравия, уверен он, предложение Вашингтона поддержит, а вот Египет оказывается в непростом положении.

"Руководство страны стремится наладить отношения с Россией, чтобы у него было какое-то равновесие с мощными военными державами", – сказал Прохватилов в эфире НСН. В случае отказа Каира эксперт прогнозирует повышение террористической активности в стране.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила намерение президента США Дональда Трампа вывести американские подразделения из Сирии. Об этом он заявлял еще в марте. Тогда Трамп отметил, что Вашингтон решил много задач в регионе, в том числе "помог" разобраться в отношениях враждующим группировкам.





По словам пресс-секретаря президента США, вывод американских войск произойдет после полной победы над "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ред.), притом что подразделения армии Соединенных Штатов находятся в районе Ат-Танфа на юге Сирии и на территории Сирийского Курдистана. Там исламистов уже давно нет.