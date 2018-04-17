Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру
"Трамп хочет проводить геополитическую линию США на Ближнем Востоке как можно меньшими усилиями и затратами", – сказал аналитик. По его словам, глава Белого дома хочет повысить степень участия союзников США в сирийском конфликте.
Прохватилов полагает, что это облегчит Пентагону выполнение стратегических задач по закреплению на Ближнем Востоке и контролю над стратегическими трубопроводами. Саудовская Аравия, уверен он, предложение Вашингтона поддержит, а вот Египет оказывается в непростом положении.
"Руководство страны стремится наладить отношения с Россией, чтобы у него было какое-то равновесие с мощными военными державами", – сказал Прохватилов в эфире НСН. В случае отказа Каира эксперт прогнозирует повышение террористической активности в стране.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила намерение президента США Дональда Трампа вывести американские подразделения из Сирии. Об этом он заявлял еще в марте. Тогда Трамп отметил, что Вашингтон решил много задач в регионе, в том числе "помог" разобраться в отношениях враждующим группировкам.
По словам пресс-секретаря президента США, вывод американских войск произойдет после полной победы над "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ред.), притом что подразделения армии Соединенных Штатов находятся в районе Ат-Танфа на юге Сирии и на территории Сирийского Курдистана. Там исламистов уже давно нет.
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