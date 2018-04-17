Президент проморгал бархатную революцию

На улицах Еревана жарко: с 13 апреля там проходят митинги оппозиции, которой не нравится решение оставить у руля страны в качестве премьер-министра Сержа Саргсяна. До этого он 10 лет, то есть два срока занимал пост президента.17 марта президент страны Армен Саркисян по представлению парламента утвердил своим указом Саргсяна на посту главы правительства, чем еще больше разгорячил оппозиционеров.



После завершения второго президентского срока Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которой власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, избираемого теперь парламентом, станут представительскими. То есть, Саргсян остается фактическим руководителем страны, что вызвало явное неприятие со стороны оппозиции.

Организовал протест оппозиционный депутат из союза "Исход" Никол Пашинян. Его партия набрала менее 8% на парламентских выборах 2017 года и имеет всего девять мест в парламенте. Пашинян не смог заручиться поддержкой коллег из других оппозиционных партий, но зато уже заявил о начале бархатной, то есть мирной гражданской революции в Армении.

Правда, происходящее накануне в центре Еревана напоминало классический майдан по-украински: участники акции протеста пытались прорваться к зданию парламента и вступали в стычки с полицейскими. Стражи порядка оттеснили митингующих, были применены слезоточивой газ и светошумовые гранаты, в результате пострадали десятки человек.





Сотрудники правоохранительных органов изъяли у одного из участников акций протеста в Ереване около 20 металлических прутьев и деревянные дубинки, что может свидетельствовать о подготовке масштабных провокаций и серьезного противостояния митингующих с полицией. Эти находки как-то не вяжутся с заявлением лидера оппозиции об исключительно мирном протесте.

Тем временем вновь назначенный премьер-министр Серж Саргсян на заседании парламента 17 апреля призвал членов оппозиционной фракции "Исход" вернуть с улицы в парламент своего лидера. В свою очередь Пашинян пообещал усилить протест и вывести на улицы еще больше сторонников. Депутат также заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда, а также о передислокации участников акции с площади Франции на площадь Республики, там находится здание правительства.





Утром 17 апреля движение в Ереване было практически парализовано: митингующие перекрыли все центральные улицы и взяли в осаду здания органов госвласти. Силовики выхватили из толпы и задержали около 60 человек, но всех их обвиняли не в восстании или антиконституционной деятельности, а в административных правонарушениях. На следующий день всех задержанных полиция отпустила. По мнению наблюдателей, таким образом полиция стремится сгладить ситуацию и не идет на жесткое противостояние с оппозицией.

Предпосылок начала массового протеста, схожего с украинским майданом, в Армении нет, считает профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко. Он напомнил, что оппозиция грозилась вывести на улицы Еревана сотни тысяч своих сторонников, для этого Никола Пашинян даже организовал специальный тур по регионам, но в итоге набралось не более трех тысяч протестующих. Тем не менее, в интервью Dni.Ru эксперт не исключил, что во всей этой истории есть и западный след.





Об этом же говорит и заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, протестные акции в Ереване против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении являются абсолютными провокациями, организованными из-за рубежа. При этом эксперт сомневается, что действия митингующих могут привести к каким-либо изменениям в стране.

"В Армении сильная государственность, крепкие институты власти. Парламент пользуется уважением. А такие события – они уже не первый год происходят – вспомните предыдущие протесты на проспекте Баграмяна", — сказал Суздальцев в интервью "РИА Новости".



