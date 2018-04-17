Украина решила переименовать Крым

Судьба российского Крыма не дает покоя украинским политикам. На этот раз полуостров назло России решили переименовать.

Возвратить назад не удается, так хотя бы переименуем. Видимо, так подумал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин. Он призвал вернуть полуострову Крым исконное название – Херсонес.

Политик также заявил о необходимости немедленно разорвать договор о дружбе с Россией и прекратить все дипломатические отношения между государствами. Мало того, Соскин обвинил нынешние украинские власти в пророссийской позиции, а администрацию Петра Порошенко назвал антиконституционной, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что за последние годы Украина наломала немало дров, борясь со всем русским и русскоязычным. В стране переименованы десятки населенных пунктов, улиц и площадей, снесены сотни памятников. Дело дошло до того, что в крупных городах Незалежной недавно действовали патрули, выискивающие вывески на русском языке.

А два месяца назад директор Института национальной памяти Владимир Вятрович допустил возможность переименования Рады. "Верховная рада Украины – само название является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений. Для нас это новая идея", – заявил Вятрович. В качестве одного из вариантов названия парламента он предложил Национальное собрание Украины.

Вятрович глубоко заблуждается: в советское время высший законодательный орган Украинской ССР, как и других республик, назывался Верховным советом. После провозглашения независимости в августе 1991 года стало употребляться украинское название – Верховная рада. Официально оно было закреплено в июне 1996 года, когда в стране приняли новую Конституцию.