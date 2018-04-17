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Политика

Украина решила переименовать Крым

Фото: pixabay.com
Судьба российского Крыма не дает покоя украинским политикам. На этот раз полуостров назло России решили переименовать.
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Возвратить назад не удается, так хотя бы переименуем. Видимо, так подумал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин. Он призвал вернуть полуострову Крым исконное название – Херсонес.

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Политик также заявил о необходимости немедленно разорвать договор о дружбе с Россией и прекратить все дипломатические отношения между государствами. Мало того, Соскин обвинил нынешние украинские власти в пророссийской позиции, а администрацию Петра Порошенко назвал антиконституционной, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что за последние годы Украина наломала немало дров, борясь со всем русским и русскоязычным. В стране переименованы десятки населенных пунктов, улиц и площадей, снесены сотни памятников. Дело дошло до того, что в крупных городах Незалежной недавно действовали патрули, выискивающие вывески на русском языке.

А два месяца назад директор Института национальной памяти Владимир Вятрович допустил возможность переименования Рады. "Верховная рада Украины – само название является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений. Для нас это новая идея", – заявил Вятрович. В качестве одного из вариантов названия парламента он предложил Национальное собрание Украины.


Вятрович глубоко заблуждается: в советское время высший законодательный орган Украинской ССР, как и других республик, назывался Верховным советом. После провозглашения независимости в августе 1991 года стало употребляться украинское название – Верховная рада. Официально оно было закреплено в июне 1996 года, когда в стране приняли новую Конституцию.

Автор: Александр Комаров17 апреля 2018, 16:14

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