"Единая Россия" готовит электронные праймериз

Партия "Единая Россия" проведет процедуру электронного голосования в рамках партийных праймериз. Возможность проголосовать онлайн будет доступна всем избирателям.

Электронное голосование пройдет с 28 мая по 1 июня. Заявку можно будет подать на сайте партии в разделе "Хочу проголосовать онлайн" с 14 мая. Для этого нужно будет заполнить анкету и пройти процедуру верификации.

Как сообщил первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков, возможность проголосовать онлайн будет у всех желающих. "После верификации у пользователя появляется личный кабинет. Непосредственно в дни электронного голосования открывается возможность проголосовать. Заходя на каждый конкретный уровень выборов, пользователь видит электронные бюллетени по списку и по округу", – пояснил Жаворонков.

Ключевой задачей является прозрачность голосования, чтобы не было никакой возможности для повторного голосования или голосования не по прописке.

Партия изучила аналогичный опыт голосования в Бельгии, Эстонии и Финляндии. Жаворонков также призвал представителей региональных отделений рассказать о возможности электронного голосования членам и сторонникам партии, находящимся в базах партийной мобилизации.





Следует отметить, что "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.

Напомним, что единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 3 июня, а 9 сентября в 21-м регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных центров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.