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Политика

Володин объяснил природу антироссийских санкций

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Санкции применяют к тем, кто развивается и становится сильнее. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил природу антироссийской истерии, поднятой на Западе.
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"Если бы Россия не развивалась и деградировала, то никто не стал бы применять к нам санкции. Санкции направлены на то, чтобы Россия не развивалась", – сказал Володин в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что Россия многого добилась в сфере импортозамещения со времени объявления первых санкций четыре года назад. К примеру, сельское хозяйство растет и прибавляет каждый год. "Если мы преодолеем новые вызовы, то выйдем на иной уровень развития", – уверен спикер Думы.

Он напомнил, что России за короткое время удалось создать с нуля свою платежную систему. Банковскую карту "Мир" принимают на всей территории страны, а значит средства граждан надежно щащищены.

Говоря о законопроекте, внесенным на рассмотрение Госдумы большой группой депутатов и который уже вызвал резонанс в обществе, Володин отметил, что его главная цель – защитить страну и граждан от западных санкций. Спикер указал, что документ как таковой не вводит конкретные ограничения на американские товары и сферы взаимодействия, он лишь дает рекомендации правительству и президенту вводить те или иные контрсанкции.

Наш законопроект предоставляет право президенту и правительству принимать решения по защите граждан России.

По заверению главы Думы, экономический эффект в случае принятия документа и его дальнейшей реализации будет чувствительным для США и их партнерам по антироссийским санкциям. Но перед обсуждением законопроекта в первом чтении 15 мая, депутаты проведут встречи с экспертами и деловыми кругами для того, чтобы убедиться в правильности решений, уточнить нормы и скорректировать их, если это потребуется.

Мы должны работать на опережение, Россия должна быть сильной и процветающей страной. Эти задачи мы преследуем при внесении законопроекта.

Володин подчеркнул, что Россия анализирует рынок возможностей других стран, которые смогли бы заместить американскую продукцию. Отдельно спикер остановился на норме законопроекта, предусматривающей ограничения на покупку лекарств и поспешил успокоить сограждан. Документ не предполагает вводить запрет на американские лекарства, которые не имеют аналогов. Таких в списке 90, а всего Россия закупает в США 1019 наименований медикаментов.

Кроме того, глава Думы выразил уверенность в том, что на смену США придут другие страны. В частности, это уже готовы сделать фармацевтические концерны из Швейцарии.

Россия – открытая страна. Мы руководствуемся принципами международного права.

Председатель Думы пообещал, что власть окажет поддержку попавшим под санкции российским бизнесменам и компаниям. По мнению Володин, ограничительные меры против предпринимателей ни что иное, как нарушение прав и свобод граждан, свобод ведения торговли и бизнеса.

"Наши бизнесмены – сильные и это не нравится. Когда такие решения принимаются, идет речь о попытка нанести ущерб стране и ее гражданам", – сказал Володин.

Он также прокомментировал обращение депутатов по поводу истории с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, направленное в ПАСЕ.

Нам нельзя мириться с ложью. Ложь – как плесень, она гибнет на свету.

По мнению Володина, на основе лжи в деле Скрипалей были приняты решения, которые абсолютно не нужны Европе. "Мы реалисты. Базы НАТО стоят в странах Совета Европы, но там есть разные политики и партии, которые несмотря на все проблемы способны отличить правду от лжи. Тереза Мэй и ее правительство участвовали не просто в авантюре, а в большой лжи, втянув в нее втянули другие страны. Сейчас все это начинает сыпаться. Хотелось бы чтобы эти действия оценили в Совете Европы", – сказал Володин.

Автор: Александр Комаров17 апреля 2018, 20:26

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