Сирийский синдром: На видео попала тихая истерика Макрона

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось оправдываться за авиаудары по Сирии. Первый политик настолько разнервничался, что все время нервно потирал руки, заикался, то и дело поправляя микрофон.

Французский лидер, объясняясь перед Европарламентом за участие в авиаударах по Сирии, почти перешел на крик и едва не плакал. Примечательно, что при этом Макрон не произнес ни одной антироссийской реплики.

Оказывается, что Сирию французский президент планирует восстанавливать только вместе с Москвой и Тегераном. Эти удары ничего не решают, но они должны были нанести удар по самой системе. Мы продолжим работать над политическим решением, ведя диалог со всеми сторонами – Россией, Турцией, Ираном", – цитирует Макрона РЕН ТВ. В итоге политик так разнервничался, что даже снял с руки часы.

Разнос в британском парламенте устроили по сирийскому вопросу и Терезе Мэй. Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в том, что она не сочла нужным даже посоветоваться с законодателями. Сама Мэй дала невразумительные объяснения своим действиям. Якобы, парламент на прошлой неделе был на каникулах, поэтому она решила никого не беспокоить.

После разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным ее риторика по сирийскому вопросу стала неузнаваемой. Теперь она обернулась к Москве лицом. "Если мы хотим привести Сирию к миру, мы должны иметь возможность говорить с Россией. Россия будет играть большую роль в преодолении конфликтов и разногласий, нам просто необходимо поддерживать открытый диалог ", – заявила Меркель перед СМИ.

Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать ранним утром 14 апреля по мск. По некоторым данным, было выпущено несколько десятков ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.