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Политика

Вояку Трампа решили посадить на цепь

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kyle Mazza
Дональду Трампу урежут полномочия. Конгресс решил ограничить волю президента США в принятии решений о военных действиях за рубежом.
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Американские сенаторы возмущены тем, что Трамп нанес удар по Сирии 14 апреля, не спросив позволения Конгресса. С предложением ограничить президента в принятии таких решений выступили не только его извечные противники – демократы, но и однопартийцы лидера – республиканцы.

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Парламентарии подготовили законопроект, который касается возможности применять военную силу против террористических группировок за рубежом. Усилия по обновлению этих полномочий предпринимались в течение многих лет, заявил глава Комитета Сената США по международным делам Боб Коркер.

"Хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет", – написал сенатор на своей официальной странице.

Законопроект должен заменить собой закон от 2001 и 2002 годов, разрешающий использование военной силы за границей. Первый был принят после терактов 11 сентября, второй – перед операцией США в Ираке. Американские президенты иногда обращаются к конгрессу за разрешением на применение военной силы, но часто обходятся без этого.

Сенаторы надеются, что документ позволит достичь баланса между эффективной борьбой США против террористов и более сильной ролью Конгресса в решении этих вопросов. Голосование и внесение поправок в предложенную резолюцию намечено на 23 апреля.

Серию ракетных ударов США, Британия и Франция нанесли по Сирии в ночь на 14 апреля.  Они оправдали это якобы имевшей место химической атакой в Восточной Гуте. Россия опровергла данные о применении химоружия и назвала удар коалиции актом агрессии. 

Автор: Андрей Евлампиев18 апреля 2018, 08:27

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