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Политика

Лжец Порошенко прибрал к рукам секретную фабрику в России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал прекратить вести бизнес и отдать липецкую фабрику Roshen в доверительную собственность. Однако есть доказательства, что он по-прежнему владеет предприятием.
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Анализ документов заставляет усомниться в том, что Порошенко был верен своему слову и на самом деле выполнил обещание. Ряд ключевых бумаг могли бы развеять подозрения, но украинский лидер упорно отказывается их публиковать.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперты подозревают, что такое увиливание от ответа имеет под собой серьезные основания, передает издание Ura.ru. Скорее всего, это связано с тем, что данные могут подтвердить принадлежность фабрики украинскому президенту.

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан открыто назвал Петра Порошенко коррумпированным бизнесменом, вокруг которого много опасных людей. "Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность, но мы не получили ни одного подтверждения этому", – сказал специалист.

  

По мнению журналиста, коррупция на Украине при Порошенко похожа на ситуацию при его предшественнике. "Возможно, она не такого размаха, ведь Янукович был на самом деле очень плохим человеком и демонстрировал это", – пояснил Салливан. Однако, как отметил эксперт, нынешний украинский президент "пришел к власти с доброй волей народа и пренебрег ею".

Сообщалось, что в 2017 году фабрика Roshen в Липецке прекратила выпуск продукции. В июне предприятие законсервировали. Также полностью прекратили работу склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен", который занимался реализацией сладостей. Петр Порошенко является основателем корпорации.  

Автор: Михаил Вштанов18 апреля 2018, 13:13

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