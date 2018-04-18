Обаму заставили грязно обругать Трампа

В Сети появился ролик, опубликованный американским изданием BuzzFeed. В нем бывший президент США Барак Обама с помощью программы для создания фейкового видео резко высказывается о нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе.

Режиссером ролика стал создатель фильма "Прочь" Джордан Пил. Он решил показать, как работает технология создания фальшивых новостей, предупредив, что в будущем ее могут использовать "вражески настроенные создатели контента".

По словам Пила, мир вступает в эпоху, когда можно создать фейковое видео с любым государственным деятелем, и все это будет выглядеть так, будто происходит в реальности. "Даже если люди на видео никогда не говорили подобных вещей", – отметил режиссер.

Сначала показывается фальшивое видео с Бараком Обамой, который называет Трампа "говнюком". Затем на второй половине экрана появляется режиссер ролика – его губы синхронизируются с мимикой фейкового экс-президента США.





Пил пользовался технологией fakeapp. Подобные видео выкладывал в декабре прошлого года пользователь Reddit. Он опубликовал в Сети несколько порнороликов, где лица актрис заменены изображениями знаменитостей.

Бывший глава Белого дома никогда не высказывался публично о нынешнем президенте в столь резком тоне, но отношения между Обамой и Трампом сложно назвать дружескими. Во время предвыборной гонки экс-президент США активно призывал голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. А когда победу одержал Трамп, призвал успокоиться своих сторонников, которые, по его словам, могли быть обескуражены исходом голосования.