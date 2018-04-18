"Мы окружены": в Киеве закатили истерику из-за российских войск

В Киеве разразились очередной истерикой из-за "агрессивных" действий России. На этот раз Москву обвинили в увеличении военного присутствия на украинских рубежах. По словам директора Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина, защититься Незалежной нечем.

“Военное присутствие России давно увеличено", – заявил он. По словам Горбулина, несколько тысяч военнослужащих российской армии якобы присутствуют в Донбассе (естественного, никаких доказательств своим словам он не приводит). Кроме того, подчеркивает эксперт, в Крыму Россия создала мощную, хорошо вооруженную 30-тысячную группировку.

Вместе с тем он полагает, что даже если боевые действия между Москвой и Киевом начнутся, то вряд ли спусковым крючком станет полуостров. Вместе с тем, подчеркнул Горбулин, Крым – это "подбрюшье" Украины, прежде всего для Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областей.

Все это говорит о том, заявил эксперт, украинский эксперт, что Незалежная "уже давно окружена". По его словам, Россия создала по периметру страны 18 плацдармов, где присутствуют 4-я и 6-я авиационные армии. "И для Украины страшен не столько российский “Искандер” – в ракетном плане Россия имеет абсолютное преимущество. Поэтому нам защититься нечем", - сетует он. Но Горбулин все-таки уверен: до войны дело не дойдет.

Порошенко предложил увеличить транзит российского газа через Украину вместо «Северного потока - 2». ������



Он же пятый год с пеной у рта кричит о том, что «Россия напала на Украину» и что Россия — «страна-агрессор».



«Агрессор, ну увеличь транзит! Ну пожалуйста!..»



Л — логика. pic.twitter.com/pK6p9CNThA — Мистер Гудвин (@tomsk1990) 9 апреля 2018 г.

Напомним, ранее заместитель главы украинского министерства по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак выразил надежду на "скорое исчезновение России". По его словам, противостояние между двумя странами продолжится и после окончания конфликта в Донбассе.

Чиновник призвал усилить санкционное давление на Москву для урегулирования ситуации в регионе. Грымчак заявил, что Россия должна "заплатить очень и очень дорого за свою политику".