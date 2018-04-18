В Вашингтоне заявили о новом ударе по Сирии

В США сделали заявление о новом ударе по арабской республике. Сенатор Эд Ройс на слушаниях в международном комитете Палаты представителей Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон и его союзники могут повторить недавнюю атаку.

По словам парламентария, США способны пойти на такой шаг в случае "повторения" инцидентов с химическим оружием. Ройс назвал прошлый ракетный удар по Сирии "законным и оправданным", поскольку наносился в ответ на "варварскую атаку" химоружием со стороны правительственных сил.

"Надеюсь, Асад понял этот сигнал", – сказал сенатор. В противном случае, добавил он, Соединенные Штаты и союзники нанесут новый удар. Примечательно, что до сих пор Вашингтон не предоставил доказательств того, что отравляющие вещества были применены правительственными силами.

Зато начинает приходить все больше подтверждений того, что химатака была постановкой и провокацией боевиков с целью вызвать нападение западной коалиции на войска президента странеы Башара Асада. Так, местные жители заявили, что за участие в постановке им предлагали еду, в частности, рис.

Напомним, США, Великобритания и Франция атаковали Сирию в ночь на 14 апреля. По данным минобороны России, по арабской республике было выпущено 103 ракеты, большая их часть была сбита силами противовоздушной обороны. Были атакованы города Дамаск и Хомс, а также несколько баз и аэродромов.





Поводом для незаконной агрессии против суверенного государства стал инцидент с химоружием, произошедший 7 апреля в городе Дума, который в то время удерживали боевики. Западные страны немедленно обвинили официальный Дамаск в применении отравляющих веществ против "умеренных повстанцев". Кроме того, США обвинили Россию в потакании сирийскому правительству. В Москве подобные заявления назвали лживыми.