Меркель умоляет США освободить ее от похода против Путина

Германия не хочет участвовать в антироссийских санкциях. Руководство страны намерено просить США освободить Берлин от этой повинности.

Разрешения на особые условия для немецкого бизнеса намерен получить министр финансов Германии. Олаф Шольц будет просить о такой милости своих заокеанских патронов во время визита в Вашингтон.

Немногим позже, в конце апреля, в США прилетит и канцлер ФРГ. Ангела Меркель поднимет этот же вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет The Wall Street Journal, такой подход к политике лоббируют немецкие промышленные гиганты.

Напомним, что 6 апреля США ввели новые санкции против России. В список ограничительных мер попал ряд бизнесменов и подконтрольные им компании. Среди них – Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

Немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen, которые давно ведут бизнес в России, не желают становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.

Однако теперь речь идет не о конкретных компаниях Германии, а обо всем бизнесе страны, потому федеральный канцлер и хочет обсудить эту тему на переговорах с Трампом. Что касается крупных немецких концернов, то, по информации источников, они на германское правительство действительно сильно давят, пишет "Комсомольская правда".

Как сообщает НСН, отказаться в одностороннем порядке от санкций против России может и Италия. Лидер партии "Лига Севера", кандидат на пост премьер-министра страны от правоцентристов Маттео Сальвини пообещал, что потребует отказаться от ограничительных мер в отношении Москвы, если возглавит правительство.