Россия приготовила Западу в ООН показательную порку

Россия готова продемонстрировать Западу доказательства его лжи о "химической атаке" в сирийской Думе. Сюжет о мальчике, который участвовал в постановочном ролике "белых касок", изображая жертву инцидента, будет показан членам Совета Безопасности ООН.

По словам полномочного представителя России в Совбезе Василия Небензи, репортаж с субтитрами будет распространен среди стран – членов Совета Безопасности, журналистов. Кроме того, ролик продемонстрируют на ближайшем заседании совета.

Ранее постановочный ролик о "химатаке" опубликовали ряд средств массовой информации. Выяснилось, что Хасана Диабе вынудили принять участие в съемках. "Белые каски" воспользовались тем, что его семья голодала. За участие подросток получил финики, печенье и рис.

Отец Хасана подтвердил: химической атаки в Думе не было, пишет РИА ФАН. По словам мужчины, он курил на улице и никаких отравляющих веществ не чувствовал. А после зашел в госпиталь и увидел свою семью, которая принимала участие в постановке.





Сообщения о якобы химической атаке в пригороде Дамаска стали поводом для нанесения западной коалицией ракетных ударов по арабской республике. Вашингтон 7 апреля выступил с обвинениями в адрес сирийского правительства в применении химического оружия против боевиков, которые в то время удерживали Думу.

На Западе также обвинили Россию в том, что она якобы покрывает "агрессивный режим Башара Асада". В Москве назвали эти заявления лживыми.

Нападение на Сирию произошло в ночь на субботу, 14 апреля. США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску, Хомсу и ряду военных объектов 103 ракеты. Большую их часть сбила сирийская противовоздушная оборона, состоящая из систем советского производства.