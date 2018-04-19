Совет глав фракций "ЕР" собрался в обновленном составе

В ЦИК "Единой России" состоялось первое заседание совета руководителей фракций "ЕР" в обновленном составе. Обсуждались механизмы координации партийных фракций в законодательных органах разных уровней. Кроме того, были приняты изменения в положение о совете – теперь в его президиум войдут руководители фракций в муниципальных образованиях административных центров, а сама партия станет активнее участвовать в деятельности совета с согласованием его количественного и персонального состава.

Главой совета руководителей фракций был избран председатель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов, а ответственным секретарем - первый замруководителя ЦИК "Единой России", глава организационного управления Максим Жаворонков. По словам секретаря партийного генсовета Андрея Турчака, совет руководителей фракций доведет лучшие инициативы с мест по реализации послания президента до федерального уровня.

"Именно фракционный механизм позволяет нам участвовать в реализации послания президента, и здесь трудно переоценить важность вертикальной и горизонтальной координации законодателей", – отметил он. Турчак подчеркнул, что это поможет связать деятельность совета фракций с повесткой жизни страны, сделает структуру более понятной и конкретной для "ЕР".

Секретарь генсовета "Единой России" добавил, что важна и координация работы всех фракций в Госдуме, в региональных заксобраниях и собраниях административных центров. "Совет фракций будет включать в себя не только руководителей региональных фракций, но и руководителей наших депутатских объединений в муниципалитетах. Важно, чтобы эта площадка была востребована и для наших коллег в регионах, и для депутатов Госдумы, чтобы это не стало структурой без содержания и системных функций", – сказал Турчак.

В свою очередь глава фракции единороссов в нижней палате, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал о форуме руководителей фракций, который ориентировочно пройдет во второй декаде августа. По его словам, на мероприятие соберутся несколько тысяч руководителей фракций заксобраний, административных центров, муниципальных районов и городских округов, а также главы депутатских объединений поселенческого уровня.





Предложения по темам, которые будут обсуждаться на форуме, определят с участием регионов. "Мы будем обсуждать реализацию послания президента России. И в Госдуме, и в Совфеде разрабатываются "дорожные карты" по реализации этого документа", – сказал вице-спикер нижней палаты.

Он предложил создать при совете комиссию по предварительному рассмотрению поступающих из регионов нормативно-правовых актов, включив туда по два представителя от каждого федерального округа. "Чтобы мы могли с вами принимать участие в этой работе", – добавил глава фракции "ЕР" в нижней палате. Он также выступил с предложением о создании подобных комиссией в региональных заксобраниях, но в части законотворческих инициатив регионального уровня со стороны муниципальных депутатов.

Первый замруководителя партийного ЦИК, глава организационного управления Максим Жаворонков отметил, что в президиум совета руководителей фракций "ЕР" войдут и председатели фракций муниципальных образований. "Мы подключаем представителей органов местного самоуправления с их проблематикой", – сказал он.





Также меняется норма представительства при формировании президиума. Два представителя от каждого федерального округа: один – от законодательного собрания, еще один – от административного центра. По словам Жаворонкова, состав президиума будет меняться каждые шесть месяцев, кроме того, увеличится количество заседаний – не менее одного раза в квартал.

Партия будет активнее участвовать в деятельности совета. "Президиум генсовета предлагает кандидатуру, согласовывает количественный и персональный состав совета, утверждает план работы", – добавил первый замруководителя ЦИК "ЕР".