В процессе осмотра освобожденных от боевиков населенных пунктов в районе Восточная Гута сделано несколько сенсационных находок. Помимо прочего, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.



На освобожденных сирийскими правительственными войсками территориях был обнаружен хлор, произведенный в Германии, а также дымовые шашки из Великобритании, которые могли быть использованы террористами.

"Обнаружены контейнеры с хлором – самым страшным видом химического оружия – из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! – Солсбери", – озвучила сенсационную информацию Захарова.

Именно в британском Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия их отвергла, призвав к объективному расследованию обстоятельств случившегося. По словам Захаровой, выявленный факт сложно комментировать. Она подчеркнула, что речь идет не столько о странах, сколько о политиках и руководителях, "которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения".

Сообщения о химической атаке в пригороде Дамаска Думе начали распространяться 7 апреля. Запад обвинил правительство арабской республики в применении отравляющих веществ против боевиков. Досталось и России: Вашингтон накинулся на Москву, обвинив ее в том, что она покрывает режим Башара Асада. Россия отвергла все эти утверждения, назвав их лживыми.

Нападение на Сирию произошло в ночь на субботу, 14 апреля. США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску, Хомсу и ряду военных объектов 103 ракеты. Большую их часть сбила сирийская противовоздушная оборона, состоящая из систем советского производства 30-летней давности.





Россия с самого начала сомневалась в подлинности сообщений о химической атаке. Позже догадки Москвы подтвердились. В Думе был найден 11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что его вынудили сниматься в постановочном ролике о химатаке, предложив за эту еду. Он согласился, поскольку его семья тогда голодала.





Бывший сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок". Россия представила доказательство, что отравляющая субстанция была запатентована и произведена в США.