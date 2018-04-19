Позорника Порошенко прищучили за безграмотность

Сотрудник института российской истории РАН Владимир Лавров ответил на слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал основание Москвы "опрометчивым решением". По его словам, российская столица уже в середине XII века была значимым пунктом, а раз так, то Москва намного древнее, чем принято считать.

Историк напомнил, что первое упоминание Москвы в летописи относится к 1147 году. Это связано со встречей в городе двух князей, которые прибыли туда со слугами и дружинами. "То есть Москва уже была таким пунктом, где все они могли остановиться", – сказал ученый.

По его словам, Москва старше, чем принято считать. Лавров отметил, что это подтверждают раскопки на Манежной площади, которые дают основания полагать, что город существовал уже примерно 100 лет. "Без всяких киевских и иных князей", – цитирует историка RT.

Он также отметил, что термин Киевская Русь, который часто употребляет украинский лидер, желая подчеркнуть преемственность Незалежной, в то время и вовсе не употреблялся. "В то время говорили просто "Русь" или "Русская земля", – сказал Лавров. По его словам, подобные заявления стоит воспринимать как попытки украинизировать общую историю двух стран.

Напомним, ранее Петр Порошенко попросил поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской церкви. По его словам, это станет "восстановлением исторической справедливости.

Он отметил, что христианство на Русь пришло из Византии. "И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", – добавил Порошенко.



