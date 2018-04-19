Запад готовит химическую атаку в Донбассе

При содействии стран НАТО Украина готовится устроить химическую атаку против своих же войск в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой республики Эдуард Басурин. По его словам, провокация будет организована по образцу сирийской Думы.

Басурин отметил, что соответствующую информацию командование ДНР получило из штаба Вооруженных сил Украины в городе Краматорск Донецкой области. Заместитель командующего отметил, что Киев намерен организовать химическую атаку в тесном взаимодействии с советниками из НАТО.

По его словам, подготовкой провокации занимаются в 74-м центре информационно-психологических операций ВСУ. Басурин подчеркнул, что в ДНР нет и никогда не было запрещенных отравляющих веществ, приводит РИА ФАН слова представителя оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

"Это необходимо украинскому руководству для обоснования присутствия НАТО-вских войск под видом миротворческого контингента в зоне конфликта, либо поставок летального вооружения странами Запада", – пояснил намерения Запада Басурин.





Провокация с применением химоружия в Сирии произошла 7 апреля. Запад обвинил правительство Сирии в использовании отравляющих веществ против боевиков в Думе – пригороде Дамаска. В Москве изначально выразили сомнение, что войска Башара Асада могли пойти на применение химического оружия.

Позже догадки подтвердились. В Думе был найден 11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что боевики заставили его сняться в постановочном ролике о якобы применении отравляющих веществ правительственными войсками против мирных жителей. За это ему дали немного еды – рис, финики и печенье.

На этом удивительные открытия не закончились. В ходе осмотра освобожденных от боевиков населенных пунктов в Восточной Гуте, включая Думу, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства. об этом на брифинге в четверг, 19 апреля, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, оружие могло быть использовано террористами.