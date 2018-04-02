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Политика

Отец убитого Литвиненко объяснил "секретность" дела Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Отец убитого в 2006 году в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко назвал причины, по которым Великобритания скрывает подробности дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Вальтера Литвиненко, причастность России к смерти его сына – фейк, который нужно было растиражировать по всему миру с определенными целями.

Продолжение: Отравленная гречка окончательно запутала дело Скрипаля
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Отец бывшего подполковника ФСБ заявил, что главная цель, которую преследовали организаторы убийства его сына, – выставить Москву в негативном свете. "Какая Россия жестокая и как она расправляется со своими врагами", – сказал Вальтер Литвиненко в интервью RT.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Но в определенный момент, полагает он, британцы поняли, что попали не в очень хорошую ситуацию и поменяли тактику. Именно поэтому, заявил Литвиненко, подробности дела об отравлении Скрипаля держат в тайне и не допускают к ним Россию. "Если бы это был, как говорят они, русский след, то уже давно бы определилось все", – уверен мужчина.

Пару недель назад Литвиненко сделал сенсационное заявление об убийстве сына. По его словам, к злодеянию мог быть причастен соратник беглого олигарха Бориса Березовского ученый Александр Гольдфарб, который регулярно ездил в США и якобы работал на ЦРУ.

Александр Литвиненко сбежал из России в Великобританию в 2000 году. Гольдфарб, по некоторым данным, оказал непосредственную помощь предателю. Сначала Литвиненко был переправлен в Турцию, а затем – в Соединенное Королевство.

Беглого сотрудника ФСБ травили несколько раз, заявил его отец, это происходило даже в госпитале. По словам Вальтера Литвиненко, изначально у пострадавшего диагностировали пищевое отравление, спустя некоторое время было заявлено об отравлении таллием, а уже позже – полонием-210.

Примечательно, что в то время главой британского внешнеполитического ведомства была нынешний премьер-министр Тереза Мэй. Она, по некоторым данным, приняла непосредственное участие в засекречивании дела о смерти подполковника.

Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Лондоне в 2006 году. Официальной причиной его смерти названо отравление радиоактивным полонием-210. На Западе обвинили в случившемся Россию.


Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемся Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.

Автор: Иван Поляков2 апреля 2018, 12:55

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