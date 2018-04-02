Отец убитого Литвиненко объяснил "секретность" дела Скрипаля
Отец бывшего подполковника ФСБ заявил, что главная цель, которую преследовали организаторы убийства его сына, – выставить Москву в негативном свете. "Какая Россия жестокая и как она расправляется со своими врагами", – сказал Вальтер Литвиненко в интервью RT.
Но в определенный момент, полагает он, британцы поняли, что попали не в очень хорошую ситуацию и поменяли тактику. Именно поэтому, заявил Литвиненко, подробности дела об отравлении Скрипаля держат в тайне и не допускают к ним Россию. "Если бы это был, как говорят они, русский след, то уже давно бы определилось все", – уверен мужчина.
Пару недель назад Литвиненко сделал сенсационное заявление об
убийстве сына. По его словам, к злодеянию мог быть причастен соратник беглого
олигарха Бориса Березовского ученый Александр Гольдфарб, который регулярно
ездил в США и якобы работал на ЦРУ.
Александр Литвиненко сбежал из России в Великобританию в 2000 году. Гольдфарб, по некоторым данным, оказал непосредственную помощь предателю. Сначала Литвиненко был переправлен в Турцию, а затем – в Соединенное Королевство.
Беглого сотрудника ФСБ травили несколько раз, заявил его отец, это происходило даже в госпитале. По словам Вальтера Литвиненко, изначально у пострадавшего диагностировали пищевое отравление, спустя некоторое время было заявлено об отравлении таллием, а уже позже – полонием-210.
Примечательно, что в то время главой британского внешнеполитического ведомства была нынешний премьер-министр Тереза Мэй. Она, по некоторым данным, приняла непосредственное участие в засекречивании дела о смерти подполковника.
Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Лондоне в 2006 году. Официальной причиной его смерти названо отравление радиоактивным полонием-210. На Западе обвинили в случившемся Россию.
Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемся Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.
О балерине высказалась жена ее бывшего шофера
Телеведущая уверена, что с пианисткой актер был счастлив
Лидер "Аквариума" ждет приглашения на гастроли
Певица поздравила Владимира Преснякова и быстро вернулась в постель