Сгорел на работе: ушла эпоха Амана Тулеева

Политический тяжеловес Аман Тулеев добровольно оставил кресло руководителя Кемеровской области. Более 20 лет он управлял регионом, стабильно числящимся в середнячках. Несмотря на это, Тулееву удавалось добиваться фантастических результатов электоральной поддержки: за него голосовали на выборах более 90% жителей области.

СЛУХИ И ФАКТЫ

Об отставке Тулеева активно заговорили в прошлом году, когда губернатор на несколько месяцев выпал из информационного поля в связи с болезнью. В мае он взял отпуск, даже не поздравив ветеранов с Днем Победы, и не появлялся на рабочем месте до середины августа. Тулееву делали сложную операцию на позвоночнике в Германии, потом он несколько недель долечивался в московской клинике.

Вернулся в здание администрации Кемеровской области 72-летний Тулеев в инвалидной коляске и первым делом собрал чиновников на совещание, подвергнув критике подчиненных, которые не особо активно опровергали слухи о его смерти. Аман Гумирович оказался живее всех живых и уже вскоре расстался с инвалидным креслом и пересел в свое родное, в котором находился аж с 1 июля 1997 года.





Очередная волна слухов об отставке кемеровского губернатора пронеслась в феврале 2018 года после того, как стало известно, что завершено расследование дела в отношении бывших высших должностных лиц Кемеровской области, обвиняемых в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза "Инской" стоимостью более миллиарда рублей. Обвиняемыми по нему проходят экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, два бывших вице-губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, угольный олигарх Александр Щукин и еще четверо, включая силовиков.

Подробностей этого дела, в котором замешаны люди из ближнего окружения Тулеева, не так много. Но можно предположить, что чиновники и бизнесмены сообщили следствию нечто важное, способное пошатнуть кресло руководителя области. Но даже этого не потребовалось: к несчастью для Тулеева, 25 марта 2018 года в Кемерово загорелся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня".





ПОЖАР И ОТСТАВКА

В первые часы растерянное руководство области не предприняло достаточных мер для того, чтобы успокоить людей; не нашло нужных слов для родственников погибших в огне и не пресекло расползание по городу слухов о сотнях сгоревших в торговом центре. Как следствие, возникло недоверие к Тулееву и его окружению со стороны кемеровчан, собравшихся на многотысячный митинг и обвинивших городские и областные власти в бездействии и попытках скрыть масштабы и причины трагедии.

За Тулеева на этом спонтанном народном сходе пришлось отдуваться его заместителю Сергею Цивилеву, назначенному на эту должность за три недели до пожара в "Зимней вишне". Собственно, он и занял кресло руководителя области с приставкой "исполняющий обязанности" после того, как 1 апреля губернатор, записав видеообращение к жителям региона, заявил о своем уходе. Тулеев признался, что с таким тяжелым грузом он больше не может управлять областью, и сообщил о написанном на имя президента заявлении об отставке. Владимир Путин в тот же день удовлетворил просьбу Тулеева.





Наблюдатели разделились на два лагеря. Одни поддержали Тулеева в его желании покинуть пост губернатора, говоря, что он действительно засиделся на высокой должности. Мол, здоровье уже не то, да и ошибок последних дней, прошедших после пожара, наберется не только на добровольную отставку, но и на увольнение президентом в связи с утратой доверия.

Другие, напротив, сетовали, что губернатор бежит с корабля в сложное для области время, когда надо расследовать обстоятельства трагедии, искать виновных и оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших. Кстати, в бытность своего губернаторства Тулееву пришлось побывать в похожей ситуации: в 2007 году при аварии на шахте "Ульяновская" погибли 110 человек, среди которых были главный инженер и почти все руководство угледобывающего предприятия. Тогда тоже объявлялся общенациональный траур.





ТУЛЕЕВ И ВСЕРОССИЙСКАЯ КУЗНИЦА

Перефразируя фразу из известного фильма, можно сказать, что Кузбасс – всероссийская кузница. Здесь добывается большая часть всего российского угля, в области есть и запасы золота, серебра, железных и марганцевых руд. В регионе успешно работают почти два десятка металлургических предприятий.

Казалось бы, при таком подарке природы и налаженной переработке полезных ископаемых Кузбасс должен занимать первые строчки в региональных рейтингах инвестиционной привлекательности, уровня жизни и экономического развития. Но Кемеровская область стабильно слывет середнячком, не поднимаясь выше 40-го места. Поэтому официальная статистика и 94-97% поддержки губернатора Тулеева на региональных выборах входят в некое противоречие, объяснить которое можно двумя причинами – сильным административным ресурсом и харизмой главы региона.





ЗОЛОТОЙ УГОЛЬ РЕФОРМ

Кемеровскую область Тулеев принял в 1997 году в сильно запущенном состоянии, что, собственно, тогда было характерной чертой большинства российских регионов. В Кузбассе бастовали шахтеры, не получавшие зарплату по несколько месяцев. Они даже ездили в Москву, где часами стучали касками у Белого дома. Тулеев принял область в ситуации высокой социальной напряженности.

Экономика Кузбасса в результате рыночных реформ пришла в упадок, однако уже к концу десятилетия наметились положительные сдвиги. Только в 1999 году было введено в эксплуатацию 15 угледобывающих предприятий, всего же за время нахождения Тулеева в губернаторском кресле в регионе открылись 11 новых шахт и 16 угольных разрезов. В этом, безусловно, была и заслуга главы региона, но свою роль сыграли и дотации Кузбассу от федерального центра.

Собственно, вокруг угля и крутятся многочисленные нарушения и преступления, информация о которых то и дело просачивается в СМИ. Писали и о крышевании незаконного угольного бизнеса со стороны окружения Тулеева, и о распространении в Кузбассе офшорных схем торговли углем, и о влиянии родственников губернатора на экономические процессы в регионе, и о сращивании бизнеса с верхушкой областной власти…





В местной прессе губернатора Кемеровской области называли не иначе как "Кузбассбаши", "хозяин угольной горы", "непотопляемый". Но, как показывает практика, незаменимых людей во власти не бывает. Вот и политический долгожитель Аман Тулеев сошел с дистанции, получив подножку от выпестованного им самим же окружения – ручных пожарных инспекторов, бизнесменов и чиновников.