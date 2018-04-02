Россия высылает дипломата Черногории

В Министерство иностранных дел России был вызван посол Черногории Рамиз Башич. Ему была вручена нота протеста в связи с решением выслать сотрудника российской дипмиссии из-за дела Скрипаля, передает "Газета.ru".
"Российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника черногорского посольства", – сообщили в ведомстве. О каком конкретно дипломате идет речь, не уточняется.
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