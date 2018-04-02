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Политика

Трамп любезно воткнул Путину нож в спину

Дональд Трамп. Фото: wikipedia.org
Президент США Дональд Трамп – непоследовательный политик. Сначала втайне от своей администрации звонит главе российского государства Владимиру Путину и поздравляет с победой на выборах, а потом высылает наших дипломатов. Странности в поведении главы Белого дома прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
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"Дональд Трамп удивительно непоследовательный товарищ. Сначала наперекор своим сотрудникам, буквально с боями добрался до трубки телефона и поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", – отметил он.

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Президент США, сказал Манукян, совсем недавно даже приглашал российского лидера в Вашингтон, однако спустя некоторое время выслал из Соединенных Штатов 60 наших дипломатов. "И ни один мускул не дрогнул на лице. Идеальный Poker Face, ему бы в карты играть. Мне кажется, самое время крылатой фразе обрести нового хозяина. Так кто же Вы, мистер Трамп?" - удивляется общественный деятель.

Напомним, 45-й президент США 20 марта с опозданием на сутки поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. Американский лидер позвонил своему российскому коллеге, чем вызвал переполох в Вашингтоне. В администрации миллиардера узнали о его разговоре с Путиным из прессы.

В понедельник, 2 апреля, стало известно, что во время телефонных переговоров двух лидеров, состоявшихся 20 марта, Трамп предложил Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков выразил надежду, что американская сторона не откажется от своего предложения.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото:kremlin.ru

Вместе с тем чиновник отметил, что после переговоров между Россией и США произошел "сбой". Соединенные Штаты в знак солидарности с Великобританией указали на дверь 48 сотрудникам нашей дипломатической миссии, а также 12 членам российской миссии в Организации Объединенных Наций.

Свои действия в Вашингтоне объяснили солидарностью с позицией Великобритании по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом американцы даже перещеголяли британцев, которые выслали с Туманного Альбиона 23 российских дипломата.

Более того, этими мерами США не ограничились. В Вашингтоне также объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Оно находится слишком близко к одной из баз подводных лодок, объяснили свой поступок американцы.

Автор: Иван Поляков2 апреля 2018, 18:51

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