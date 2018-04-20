Поклонская приложила фантазера Порошенко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое мнение насчет фразы президента Украины Михаила Порошенко о Москве. Тот назвал основание города "опрометчивым решением древнерусских князей".



Российский законодатель не берется предположить, что именно хотел сказать украинский национальный лидер своей ремаркой. Поклонская предполагает, что логика, скрывающаяся за словами Порошенко, понятна лишь ему одному, пишет Russia Today.

В том, что касается странных и неоднозначных заявлений, президент Украины не одинок. Депутат напомнила, что в своих публичных высказываниях политики часто позволяют себе непонятные и чрезвычайно эксцентричные обороты языка.

Здесь достаточно вспомнить хотя бы мэра Киева Виталия Кличко, передает телеканал "360". "Что имеет в виду президент Украины Петр Порошенко – только, наверное, ему известно. Может быть, это послание "оттуда", как говорит мэр Киева Виталий Кличко... Может, и у Порошенко какое-то явление "оттуда" произошло", – заявила Поклонская.

Ранее, выступая в Верховной раде, Петр Порошенко заявил, что древнерусские князья "опрометчиво основали Москву". "Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", – говорил он.

