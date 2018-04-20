Володин: В России должны жить по российским законам
Председатель нижней палаты парламента высказался за самые
жесткие меры в отношении тех, кто реализует антироссийскую санкционную политику
на территории нашей страны. Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе встречи с
представителями бизнес-сообщества и экспертов. Вместе с ними парламентарии обсуждали
законопроект об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России.
Как отметили в пресс-службе Госдумы, Вячеслав Володин поддерживает "введение запрета на исполнение санкций США на территории России". По мнению председателя нижней палаты, должны быть введены соответствующие меры ответственности "в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".
Спикер нижней палаты считает, что речь может идти, в том числе, о наказании в рамках уголовного законодательства. "В России мы должны жить по российским законам", – подчеркнул Вячеслав Володин.
Политологи инициативу Вячеслава Володина поддерживают. Так, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что предлагаемая спикером Госдумы мера охладит пыл тех, кто пытается в нашей стране угодить западным хозяевам.
Напомним, в начале апреля США ввел санкции в отношении ряда
государственных деятелей страны, топ-менеджеров госкорпораций, крупных
предпринимателей, частных компаний и госструктур. В связи с этим, активы всех физических
и юрлиц в юрисдикции Соединенных Штатов решено заморозить.
Законопроект об ответных мерах был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным в нижнюю палату парламента. В соответствии с ним, правительство получит право вводить меры экономического и политического характера. Речь, в частности, идет о запрете поставок ряда товаров, оборудования и программного обеспечения. В документе говорится, что под запрет не подпадают предметы, необходимые для личного пользования.
Также поправки вводят ограничения на сотрудничество в ряде промышленных отраслей. Одновременно возможно создание черных списков граждан США, которым закроют въезд в Россию. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен депутатами 15 мая.
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