Страшные тайны: Никита Хрущев

Никиту Хрущева можно с уверенностью назвать самым противоречивым советским политиком. Несмотря на знаковые события, вошедшие в историю в годы его правления, успехи Никиты Сергеевича как управленца и государственного менеджера весьма сомнительны. Тем не менее, личностью он был легендарной: его Кузькину мать, кукурузу, ботинок, хрущевки и оттепель вспоминают, только услышав фамилию первого секретаря ЦК КПСС.

ОТТЕПЕЛЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕПРЕССИЙ

Период правления Хрущева вошел в историю как оттепель, но, если проанализировать все, что происходило за 11 лет его нахождения у власти, картина вырисовывается, прямо скажем, не такая уж и благостная. Да, заслуги Хрущева в развенчании культа личности и реабилитации жертв массовых репрессий, безусловно вошли в историю. Были в годы его правления и настоящие прорывы: вспомнить хотя бы полет первого человека в космос или расцвет массового жилищного строительства.

Но, наряду с этим в 60-е годы в СССР была организована самая жесткая в послевоенный период антирелигиозная кампания, появился термин "карательная психиатрия", в Новочеркасске были расстреляны рабочие, вышедший на улицы в связи с повышением цен на продукты.





Можно еще вспомнить и судебные процессы с вынесением смертных казней в отношении валютчиков и цеховиков, которых советская пропаганда называла расхитителями социалистической собственности, и принятие ошибочных решений в сельском хозяйстве, подавление восстания в Венгрии в 1956 году, и травлю Бориса Пастернака.

Наконец, при Хрущеве усилилось напряжение в отношениях между СССР и США. Холодная война и Карибский кризис чуть не привели к глобальной ядерной катастрофе. Политика ЦК КПСС под руководством Никиты Сергеевича по десталинизации привела к разрыву с коммунистическими режимами Мао Цзэдуна в Китае и Энвера Ходжи в Албании.

Так что оценивать все хорошо известные заслуги Хрущева, которые связывают с его именем, лучше через призму реальных исторических событий. Оттепель, безусловно, вошла в историю, но осадочек, как говорится, остался.





КУКУРУЗА – ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

Массовая популяризация кукурузы в сельском хозяйстве в годы руководства Хрущева страной наткнулась на несколько негативных факторов. В итоге сделать кукурузу царице полей у Никиты Сергеевича не получилось. Не были учтены климатические условия страны: кукуруза растет только в регионах с жарким климатом, поэтому засеять ей всю страну не получилось.

История с кукурузой начиналась так: в 1955 году Хрущев познакомился с американским фермером Росуэлом Гарстом, который рассказал о роли кукурузы в американском сельском хозяйстве. Потом советский лидер побывал в США, где лично познакомился с культурой выращивания кукурузы, которая по площади посевов и урожайности намного опережала традиционные для СССР зерновые культуры.

Было решено переориентировать сельское хозяйство на эту культуру. Планировалось за счет расширения посевов кукурузы увеличить втрое темпы прироста крупного рогатого скота, для продвижения культуры на север и восток страны были отправлены партийные делегаты.

К началу 1960-х годов четверть пахотных земель в СССР была занята кукурузой, для которой распахивались и залежные пойменные земли, дававшие особо ценное сено. В итоге урожаи кукурузы оказались намного ниже ожидаемых и к середине 1960-х годов ее посевы начали сокращаться. Кукурузная кампания Хрущева провалилась.





С БАРСКОГО ПЛЕЧА

Хрущев подарил Крым Украине – так обычно говорят, вспоминая события 1954 года. На самом деле ничего никому никто не дарил. В то время Советский союз был единым государством и границы между республиками существовали только на карте. Формальная передача Крымской области в состав Украинской ССР никак не могла повлиять тогда ни на общественные настроения, ни, тем более, на появление межнациональных проблем.

В указе Хрущева юридическое переподчинение региона объяснялась общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР. Правда, и сейчас многие историки уверены в том, что это утверждение не соответствует истине.





Как считают одни исследователи, эта передача оказалась вынужденной мерой из-за имевшей место тяжелой экономической ситуации на полуострове, вызванной послевоенной разрухой и нехваткой рабочей силы после депортации крымских татар. По мнению других исследователей, утверждение о тяжелом экономическом положении Крыма перед присоединением к УССР не соответствует действительности – к 1954 году крымская экономика уже достигла довоенного уровня развития, а по промышленному развитию превзошла его.

Ближе всего к истине версия сына Хрущева Сергея. Он утверждал, что передача Крыма нужна было для того, чтобы юридически и финансово оформить процесс строительства Северо-Крымского канала, он должен был обеспечить водой засушливые территории Херсонской и Крымской областей с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. Так как по проекту канал проходил по территории двух советских республик, было решено сделать так, чтобы водная артерия располагалась исключительно на Украине.





БОТИНОК ХРУЩЕВА

Весь мир обошла фотография, на которой Хрущев стучит ботинком по трибуне ООН в Нью-Йорке. На самом деле это умелый фотомонтаж, никаким ботинком Никита Сергеевич не стучал (во всяком случае, по трибуне в главном зале заседаний международной организации), но история эта имеет свое объяснение и в немного измененном виде все-таки имела место быть.

12 октября 1960 года во время заседания 15-й Ассамблеи ООН обсуждался венгерский вопрос, и Хрущев вместе с другими членами советской делегации всячески пытался его сорвать. По одной из версий дело происходило следующим образом: у Хрущева были в тот день на ногах не ботинки, а открытые туфли, наподобие современных сандалий.

Во время выступления одного филиппинского докладчика Хрущев снял туфлю и принялся нарочито долго ее рассматривать и трясти, подняв на уровне головы, а также несколько раз слегка стукнул ею по столу, как бы пытаясь выбить камешек, который, якобы, туда закатился. Этими действиями советский лидер демонстрировал, что доклад ему не интересен.





Сын Хрущева Сергей, присутствовавший на том заседании, рассказывал совсем другое: ботинок с ноги Хрущева летел в толпе перед входом в зал заседаний, а затем ему его принесла охрана. Он, постукивая по столу рукой в знак несогласия с выступлением докладчика, стал помогать ботинком.

Еще один свидетель – фотограф журнала Life Джон Лонгард – озвучил еще одну версию. По его утверждению, Хрущев точно не стучал по столу туфлей, хотя собирался это сделать. Лидер страны Советов снял ботинок, положил его на стол и показал свободной рукой, что собирается стукнуть им по столу. Все журналисты в зале направили камеры на Хрущева в ожидании его дальнейших действий, но он лишь надел туфлю на ногу и ушел.





СЧАСТЬЕ В ХРУЩЕВКАХ

Миллионы советских граждан сказали "спасибо" Никите Сергеевичу за улучшение жилищных условий. Знаменитые хрущевки массово начали строить в конце 50-х годов. Для тех, кто жил в бараках или коммуналках с одним туалетом на десять семей, переезд в пятиэтажный панельный дом без лифта и мусоропровода казался мечтой все жизни.

Маленькие кухоньки, на которых после покупки минимального набора мебели и холодильника, оставалось место для двух человек; крохотные санузлы, где не развернутся человеку плотного телосложения: малюсенький коридор и тонкие стены, сквозь которые слышен храп соседа. Сегодня такие условия кажутся совсем уж не комфортными, а в эпоху Хрущева переезд в новый дом был настоящим праздником для всей семьи.





Безусловно, жилищную проблему на тот период времени Хрущев решил, но ни власть, ни архитекторы тогда даже не задумывались, что будет с этими домами через 30-40 или 50 лет. Ресурс их сейчас уже практически исчерпан, именно поэтому (пока только в Москве) принято решение о сносе хрущевок и переселении жильцов в новые дома.

История до сих пор не дала ответ – чего же больше было в годы правления Никиты Хрущева – успехов или падений. В плане грандиозных свершений время оттепели ознаменовалось огромным списком побед, но, с другой стороны, было сделано и немало ошибок, которые фактически стали прологом к брежневскому застою и постепенному сползанию страны к точке невозврата. Ведь с момента отстранения Хрущева от власти до распада СССР прошло каких-то 27 лет: в глобальном историческом контексте это – секунды на часах вечности.