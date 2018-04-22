Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
Макрон буквально засыпал президента России комплиментами. Французский политик фактически за несколько секунд перешел от враждебной риторики к угодливому восхищению и обратно.
"Я думаю, что он очень сильный человек, он действительно сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Россияне гордятся его политикой", – извивается ужом Макрон. При этом он призвал не проявляться наивность в отношениях с Москвой, передает Fox News.
Не исключено, что хитрый французский лидер делал эти высказывания с определенным расчетом. Всем известно, что скоро Макрон прилетит в Россию с официальным визитом. Вероятно, таким высказываниями он хочет загладить свою вину за бомбардировку Сирии и пытается наладить отношения с Путиным.
Напомним, что Франция координировал удары западных стран по Сирии. Коалиция выпустила по Дамаску и нескольким ключевым объектам порядка 100 ракет, большая часть из них была сбита.
Позже Макрон подтвердил, что все еще планирует приехать в Россию с официальным визитом. Как писали Dni.Ru, политик уверен в необходимости продолжать диалог с Москвой.
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