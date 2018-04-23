Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"

В прессу просочились подробности о заявлении глав Министерств иностранных дел стран "большой семерки" по итогам совещания в Торонто. Сообщается, что центральное место в этом документе будет отведено России. При этом возвращать страну в список G7 мировые лидеры отказываются.

Международный клуб "группа семи" или "большая семерка", в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, традиционно считается объединением, включающим в себя ведущие мировые державы и во многом определяющее глобальные политические процессы. Однако аналитики отмечают, что без участия России G7 не столь влиятельна и сильна.

Однако возвращать страну в эту организацию ее члены пока отказываются наотрез. "На данный момент это вообще не вопрос", – цитирует Deutche Welle министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. По его словам, превращение G8 в G7 связано с действиями России на международной арене. Именно им также посвящено жесткое заявление, в адрес Москвы, которое подготовили главы МИД "семерки".

Today, ���� proudly welcomed #G7 Political Directors to Toronto for the 3rd meeting of its kind under Canada’s G7 Presidency. Representatives discussed foreign policy issues and how the G7 can better collaborate to build a more peaceful and secure world. pic.twitter.com/vKWEavkB68 — G7 Canada (@g7) 21 апреля 2018 г.

"Тон заявления будет жестким в связи с теми действиями, которые Россия уже предприняла", – цитирует "Интерфакс" информированный источник. По его словам, речь идет о влиянии Москвы на международную политику, в частности – на ситуацию на Украине и в Сирии. Впрочем, уверяют знающие люди, текст заявления будет составлен так, чтобы показывать – возможности для сотрудничества есть. "Если вы хотите, чтобы к вам относились как к великой державе, то работайте вместе с нами", – передал источник мысль обращения, направленного к российской стороне.

В частности, министр иностранных дел Германии признался журналистам, что решить сирийский конфликт без участия России невозможно. "Но взамен нужны конструктивные предложения", – подчеркнул дипломат. Кроме того, известно, что на совещании не планируется поднимать вопрос об очередных антироссийских санкций. Впрочем, эта тема может всплыть во время двусторонних встреч.

Кроме того, по словам министра иностранных дел Украины Палвла Климкина, которого приглашали на обсуждение некоторых вопросов, все страны "большой семерки" согласились с позицией Украины по возможному введению миротворческой миссии ООН в Донбасс. Впрочем, он оговорился, что все детали еще только предстоит обсудить.

Дякую Христі Фріланд та всім міністрам ЗС країн G7 за дружню розмову. Обговорили окуповані Крим&Донбас. Україну сприймають як невід’ємну частину вільного світу, спільного демокр. простору. Наші партнери з G7 атаку на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ. pic.twitter.com/1KuitHiNV4 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 апреля 2018 г.

Кроме России и возможностей сотрудничества с ней, на встрече G7 в Торонто планируется обсудить вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова, ситуацию в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, а также палестино-израильский конфликт. Кроме того, министры намерены затронуть темы противодействия терроризму и нераспространения оружия массового поражения. Отметим, ранее российские власти предлагали мировому сообществу обсуждать и вырабатывать решения по всем этим вопросам сообща.