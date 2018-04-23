Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона

В Москве не собираются выполнять чьи-либо ультимативные требования и делать односторонние заявление. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, дипломат Андрей Крутских. Таким образом он прокомментировал слова американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов консультироваться с Москвой по вопросам кибербезопасности при условии невмешательства России в выборы.

По словам сотрудника МИДа, если Хантсман ждет подобных гарантий, то он "ошибся страной". Крутских подчеркнул, что Москва не собирается делать никаких односторонних заявлений и признавать вину за некие инциденты, к которым она не имеет никакого отношения. Об этом дипломат заявил в интервью изданию "Коммерсант".

При этом американская сторона, подчеркнул Крутских, ссылаясь на данные СМИ в самих США, вмешивались в дела иностранных государств минимум 85 раз. В числе этих стран значится и Россия, добавил сотрудник внешнеполитического ведомств

"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше – об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия", – сказал Крутских. По его словам, выполнять чьи-либо ультиматумы и требования Россия не будет, пишет RT.

И без того непростые отношения двух стран осложнились выборов президента США в ноябре 2016 года. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что Москва якобы вмешивалась в предвыборную кампанию, в том числе посредством хакерских атак на базы данных Демократической партии, из-за чего достоянием общественности стала переписка кандидата от демократов Хиллари Клинтон.





Россия неоднократно подчеркивала свою непричастность к подобным манипуляциям. В отношении предполагаемого вмешательства в выборы Конгресс США начал расследование. Американские парламентарии полагают, что окружение Трампа могло иметь некие договоренности с Москвой. Впрочем, за прошедшие с выборов полтора года Вашингтон так и не удосужился предоставить никаких доказательств, подтверждающих голословные обвинения американской стороны.