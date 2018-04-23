Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
По словам сотрудника МИДа, если Хантсман ждет подобных гарантий, то он "ошибся страной". Крутских подчеркнул, что Москва не собирается делать никаких односторонних заявлений и признавать вину за некие инциденты, к которым она не имеет никакого отношения. Об этом дипломат заявил в интервью изданию "Коммерсант".
При этом американская сторона, подчеркнул Крутских, ссылаясь на данные СМИ в самих США, вмешивались в дела иностранных государств минимум 85 раз. В числе этих стран значится и Россия, добавил сотрудник внешнеполитического ведомств
"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше – об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия", – сказал Крутских. По его словам, выполнять чьи-либо ультиматумы и требования Россия не будет, пишет RT.
И без того непростые отношения двух стран осложнились выборов президента США в ноябре 2016 года. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что Москва якобы вмешивалась в предвыборную кампанию, в том числе посредством хакерских атак на базы данных Демократической партии, из-за чего достоянием общественности стала переписка кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Россия неоднократно подчеркивала свою непричастность к подобным манипуляциям. В отношении предполагаемого вмешательства в выборы Конгресс США начал расследование. Американские парламентарии полагают, что окружение Трампа могло иметь некие договоренности с Москвой. Впрочем, за прошедшие с выборов полтора года Вашингтон так и не удосужился предоставить никаких доказательств, подтверждающих голословные обвинения американской стороны.
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