Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона

Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Понедельник 23 апреля
Лента новостей
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить здоровую психику у ребенка
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:30
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:03
Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Популярные интернет-магазины уходят из России
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:16
Названы самые ненадежные смартфоны в России
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:47
Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
09:11
У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году
08:40
Раскрыт секрет инаугурации Путина
08:25
Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой
08:20
Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место
07:52
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
19:20
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
17:14
НЛО рухнуло на оживленное шоссе (видео)
16:52
В Петербурге умер писатель Евгений Звягин
16:34
Валерия простила грубиянку Волочкову
16:05
У самолета во время рейса из-за тряски выпал иллюминатор
15:45
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
15:11
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
14:59
Названо место и дата похорон актрисы Дорошиной
14:44
Ведущий Гордон всплыл в скандале с отравлением Скрипаля
14:12
В Подмосковье мужчину насмерть забили лопатой
13:59
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
13:37
Москвичей предупредили о новом ударе стихии
13:10
Актриса Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей
12:52
В Подмосковье снесенная ветром бытовка убила прохожего
12:44
Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову
12:07
Смертоносный ураган прошелся по Москве
11:53
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
11:20
Звезда "Дома-2" попала в аварию
11:03
Скончалась старейшая жительница Земли
10:54
Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"
10:36
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
10:13
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
10:03
Празднование юбилея Гитлера завершилось кровавой дракой в центре Москвы
10:00
Умерла звезда фильмов об Остине Пауэрсе
19:04
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
18:27
Известная российская спортсменка погибла в жутком ДТП
18:18
В Москве от урагана пострадали 16 человек
18:05
На схеме московского метро появится новая линия
18:04
Волочкова объяснила страх США перед Россией
17:16
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
16:58
В Москве дерево упало на детскую коляску
16:38
Семья брата делит квартиру умершей Нины Дорошиной
16:02
На Москву надвигается шторм
15:54
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
15:08
Названо место прощания с Ниной Дорошиной
15:04
Эвакуация людей из комплекса "Москва-Сити" попала на видео
14:53
Похудевшая на 100 кг Устинова: Я специалист по котлетам с пюре
14:27
Госдума проконтролирует обеспечение россиян лекарствами
14:12
Смерть Дорошиной оглушила Меньшова
13:32
У Джоли случился припадок из-за красавицы-архитектора Питта
13:13
Под Москвой дерево упало на детей
12:27
Перед смертью Дорошина кричала и звала помощь
12:03
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
11:43
Скончалась актриса Нина Дорошина
11:41
Капризный Стас Михайлов переплюнул Филиппа Киркорова
11:13
Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
10:38
50-летняя Валерия выглядит девочкой на фоне 24-летней дочки
10:12
От чего умер 28-летний популярный музыкант
21:51
Рыскающих у границ России иностранцев сравнили с фашистами
21:49
Компромат из прошлого: В Сети всплыли эротические фото Собчак
21:37
В Сирии убили чеченского журналиста
21:23
Ищущие раковую опухоль врачи нашли в желудке четыре мягкие игрушки
21:21
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
21:00
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
20:58
В Омане нашли мертвым популярного шведского диджея
20:54
Госдума жестко ответит на санкции
20:51
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
20:51
Весельчак Галкин едко высмеял Леонтьева и Бузову
20:26
Умер знаменитый космонавт
20:12
Хит-парад самых нелепых нарядов ММКФ
20:06
Заказавший беспилотник мужчина получил на почте сломанный магнитофон
19:45
Под Москвой дверь электрички зашибла подростков (видео)
19:25
Под Псковом школьнику сломали позвоночник на перемене
19:24
Живучий черный кот разбил внедорожник (видео)
19:16
После больницы Пьеха не смогла выйти из дома
19:02
Когда человечество победит СПИД
18:49
Невеста принца Гарри вышла в свет в старом платье
18:48
В Москве ограбили отделение Сбербанка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Политика

Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
В Москве не собираются выполнять чьи-либо ультимативные требования и делать односторонние заявление. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, дипломат Андрей Крутских. Таким образом он прокомментировал слова американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов консультироваться с Москвой по вопросам кибербезопасности при условии невмешательства России в выборы.
прочитано 1459 раз

По словам сотрудника МИДа, если Хантсман ждет подобных гарантий, то он "ошибся страной". Крутских подчеркнул, что Москва не собирается делать никаких односторонних заявлений и признавать вину за некие инциденты, к которым она не имеет никакого отношения. Об этом дипломат заявил в интервью изданию "Коммерсант".

ПО ТЕМЕ

Почему Запад не видит самого главного

В США 13 россиян обвинили во вмешательстве в выборы

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

При этом американская сторона, подчеркнул Крутских, ссылаясь на данные СМИ в самих США, вмешивались в дела иностранных государств минимум 85 раз. В числе этих стран значится и Россия, добавил сотрудник внешнеполитического ведомств

"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше – об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия", – сказал Крутских. По его словам, выполнять чьи-либо ультиматумы и требования Россия не будет, пишет RT.

И без того непростые отношения двух стран осложнились выборов президента США в ноябре 2016 года. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что Москва якобы вмешивалась в предвыборную кампанию, в том числе посредством хакерских атак на базы данных Демократической партии, из-за чего достоянием общественности стала переписка кандидата от демократов Хиллари Клинтон.


Россия неоднократно подчеркивала свою непричастность к подобным манипуляциям. В отношении предполагаемого вмешательства в выборы Конгресс США начал расследование. Американские парламентарии полагают, что окружение Трампа могло иметь некие договоренности с Москвой. Впрочем, за прошедшие с выборов полтора года Вашингтон так и не удосужился предоставить никаких доказательств, подтверждающих голословные обвинения американской стороны.

Автор: Иван Поляков23 апреля 2018, 09:48

Политика

Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
Страшные тайны: Никита Хрущев
Трамп и Меркель задумали очередную гадость для России
Захарова щелкнула по носу Лондон

Шоу-бизнес

Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали

Проишествия

Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)
Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)

Lifestyle

Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Семья брата делит квартиру умершей Нины Дорошиной
Смерть Дорошиной оглушила Меньшова
Шоу-бизнес

Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной

Певица раскрыла свою тайну

Шоу-бизнес

Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову

Перепалка произошла в эфире передачи "Сегодня вечером"
Шоу-бизнес

Пелагею прокляли после выходки на Первом канале

Националисты готовы разорвать певицу
Шоу-бизнес

Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)

Фигуристку снял скандально известный Никита Джигурда

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову

Спорт

Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018
Российские футболистки обещали стриптиз после победы

Регионы

Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru